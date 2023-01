Oroscopo del 17 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Saturno, Giove e Nettuno si stabilizzano degnamente nel vostro segno. In amore state giocando una partita particolarmente difficile se nati dal 3 al 10 aprile. Quali sono i mestieri in cui il vostro segno eccelle maggiormente? Sicuramente l’avvocato.

Configurazione positiva oggi con Saturno e Venere che però sono contrari e portano nubi passeggere. Attenzione a non irrigidirvi troppo oggi con la persona amata. I lavori in cui potete fare meglio? Agricoltore e agronomo ma anche modello o attore.

Clima frizzante e positivo oggi, con un eros anche in secondo piano nel campo sentimentale ma un rapporto che funziona grazie a Mercurio. I mestieri più legati al vostro segno sono il pubblicitario, il politico, lo skipper o il nuotatore.

Panorama positivo se fate parte della seconda decade, mentre i nati di prima e terza saranno un po’ osteggiati da Giove, Plutone e Mercurio. Luna spiana i vostri passi in amore dopo un discorso chiarificatore con la vostra dolce metà. Venere e Luna suggeriscono al vostro segno mestieri artistici.

Marte vi fa operare in un clima di euforia se nati a luglio. Saturno è imbronciato in amore, quindi attenzione alle prossime mosse. Sole vi suggerisce di lavorare come piloti, hostess o steward di bordo.

Plutone, Mercurio, Sole e Urano sono scoppiettanti per voi oggi. I single nati in agosto troveranno fascino e simpatia da sfoggiare oggi, mentre a lavoro Urano consiglia di operare nel campo dell’elettronica.

Luna e Venere favoriscono i vostri successi e, se nati a settembre e single, per voi arriveranno intriganti interessi sentimentali. Venere vi suggerisce di lavorare come operatori familiari, PM, poliziotti o nell’ambito della bellezza.

Luna continua a favorirvi così come anche Nettuno, che vi rende particolarmente generosi in amore. Marte vi suggerisce di lavorare nell’ambito del pronto soccorso o nei lavori con denaro da smistare.

Giove, Venere e Saturno vi propongono una giornata frizzante e ricca di novità. Vi piacerà anche ritagliarvi momenti di dolcezza con la vostra dolce metà. Giove vi consiglia inoltre di provare mestieri che riguardano i viaggi o le maestranze cinematografiche.

Transiti che migliorano, in particolare Luna, Plutone e Venere favoriscono l’eros se nati in prima e terza decade. Mercurio inoltre vi chiede di non essere timidi, mentre Marte vi suggerisce di lavorare come dentisti oppure nell’editoria.

Venere vi rende molto agili, Giove e Saturno vi assicurano una grande sintonia con la vostra dolce metà. I mestieri migliori per voi? Lo psicologo ma anche il musicista.

Movimenti planetari ottimali per il vostro segno oggi. Single di febbraio favoriti nelle avventure fugaci, mentre a livello lavorativo potreste fare i medici ma anche occuparvi di musica o pittura.