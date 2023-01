Oroscopo dell’8 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Primo piano per i rapporti in famiglia oggi, con possibilità di sogni di evasione. Marte vi obbliga a riflettere su una questione di ordine pratico con la vostra dolce metà se nati dal 2 al 12 aprile. Se lavorate di domenica e siete nati in aprile, Sole vi tiene ancora un po’ il broncio.

Forma psicofisica perfetta grazie a Plutone e Nettuno. Saturno e Venere vi stuzzicano se nati a maggio per la fase amorosa, mentre Plutone favorisce i lavoratori nati tra il 17 e il 20 maggio.

Luna vi consente sonni riposanti ma anche la programmazione di un viaggio con la vostra dolce metà, specie se nati tra il 13 e il 17 giugno. Saturno vi sorregge se nati nella terza decade mentre a lavoro, per i nati dal 7 al 12 giugno, può subentrare un po’ di noia.

Urano e Luna sono molto sereni e vi aiutano a gestire molte situazioni. Mercurio vi impone di chiarire alcuni aspetti del rapporto con la persona al vostro fianco, mentre Nettuno vi rende decisi e combattivi a lavoro.

Marte è positivo anche se Saturno e Urano vi ostacolano. In vostro soccorso arriva Luna, che vi fa godere anche di un momento di completezza amorosa. Marte vi farà diventare efficienti a lavoro se nati dal 4 al 7 agosto.

Venere, Mercurio, Sole e Plutone vi migliorano la salute e la forma fisica. In particolare Venere è molto positiva anche in amore se nati dal 10 al 15 settembre, con i nati nella seconda decade che potranno contare anche su Urano. A lavoro vi mostrate operosi e infaticabili.

Ottimo stato di vivacità fisica e mentale con Marte che vi rende espansivi e conviviali, anche se Venere è un po’ contraria e potrà portare qualche seccatura in famiglia. Piccole turbolenze in ambito sentimentale se nati nella terza decade ma a lavoro Mercurio, Plutone, Venere e Sole vi daranno risultati eccezionali.

Venere, Nettuno, Sole e Plutone sono dalla vostra parte e anche Mercurio vi aiuta a tenere in mano le redini familiari. Se siete single Plutone vi aprirà alla possibilità di conoscere persone nuove. Mercurio resta molto positivo anche a lavoro.

Giove vi fa sentire in pace con il mondo se nati dal 10 al 16 dicembre. Che siate single o abbiate un legame, oggi vivrete una fase di ricerca del nuovo in amore. Mercurio vi aiuta a minimizzare alcune discussioni lavorative.

Mercurio, Urano, Nettuno, Venere, Plutone, Saturno e Sole sono tutti vostri alleati. Venere e Mercurio in particolare renderanno l’intesa con il vostro partner ottima, mentre Urano e Plutone vi promettono faville a lavoro.

Nettuno e Plutone favoriscono i nati nella terza decade, così come Luna. Se siete single una nuova fiamma vi riempirà di entusiasmo nel caso in cui siate nati dal 2 al 10 febbraio. I nati a febbraio, in generale, troveranno novità di rilievo in ambito lavorativo.

Urano e Plutone sono positivi e risolvono i contrasti in famiglia. Urano vi guarda di buon occhio in amore per un sentimento che inizia a diventare vero e serio. Se lavorate anche oggi non sentirete minimamente il peso della fatica.