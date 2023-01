Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 7 gennaio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 7 gennaio.

Venere vi sostiene e vi dà voglia di esplorare e mettervi alla prova. Giornata in cui Mercurio, Sole e Plutone vi vogliono bene in amore e vi sostengono. Se nati nella prima decade Giove favorirà chi lavora in ambito economico.

Mercurio, Sole e Plutone vi favoriscono e vi danno la possibilità di svolgere molte iniziative. Mercurio inoltre vi dona una giornata molto positiva sul piano sentimentale. A lavoro Urano vi rende perseveranti se nati dal 30 aprile al 7 maggio.

Venere e Mercurio vi regalano momenti molto stimolanti se nati a maggio. Se nati dal 9 al 12 giugno in amore sarete molto sensibili a nervosismi, mentre Saturno e Venere vi favoriranno a lavoro.

Giove è negativo e vi mette sotto pressione se nati nella seconda decade. Plutone è contrario in amore e vi obbliga a mostrare sincerità nei sentimenti. Attendete una risposta lavorativa importante dai vostri capi oggi.

Giove vi condiziona positivamente se nati nella prima decade. Seduzione e capacità attrattiva alle stelle oggi per i single, mentre Marte vi continua a dare grande operosità lavorativa se siete nati nella seconda decade.

Mercurio favorisce i nati nella terza decade e vi dà la chance di parlare molto di cinema, politica e moda. Plutone e Urano vi impongono di dichiararvi in amore se nati nella terza decade, mentre lo stesso Urano vi spiana la strada a lavoro.

Aspetti favorevoli costanti oggi per voi, anche se Plutone osteggia un po’ i nati dal 16 al 22 ottobre. Venere vi rende protagonisti di maggiori dolcezze in amore, mentre la vostra diplomazia giocherà un ruolo di primo piano a lavoro.

Luna vi favorisce se nati dal 14 al 17 novembre, insieme a Plutone e Sole. Avventure, flirt e colpi di fulmine in amore grazie a Mercurio, Sole e Plutone oggi. Periodo di consistenti successi lavorativi, inoltre.

Se nati tra il 3 e il 9 dicembre oggi farete fuochi d’artificio, così come chi è nato dal 9 al 13 dello stesso mese grazie a Venere, che insieme a Saturno porterà una stupenda fase di intesa con la persona amata. Risolverete a lavoro il problema di un collega guadagnandovi la sua stima.

Mercurio vi darà grandi influssi se nati nella terza decade. Serata di riconquista di posizioni perdute in amore grazie a Nettuno, Sole e Plutone. Il destino vi favorirà in modo netto e chiaro anche in ufficio.

Venere e Saturno vi danno intelligenza fluida e mente lucida. Grande risalto anche da parte di Plutone e Marte per la fase amorosa. I capi vi tartassano? Non lasciatevi intimidire!

Venere e Saturno restano vostri fidi alleati se nati dal 7 al 14 marzo. Marte però è ancora ostile in amore per i nati a marzo. In ufficio programmate con attenzione i vostri passi.