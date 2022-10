Bambini in viaggio, Halloween a New York tra mostri e fantasmi

Vivere la magia senza fine di New York proprio a ridosso di Halloween, significa conoscere i segreti più profondi di questa città. Ad esempio scoprire i fantasmi che alloggiano in sei edifici storici. Un viaggio dedicato ai bambini super coraggiosi. Buon viaggio! ascolta articolo Condividi

Ci sono città che sembrano più adatte di altre a raccontare del loro passato. New York è senza dubbio fra quelle che meglio è pronta a svelare i suoi segreti, scontri e incontri con l’aldilà. Buono a sapersi bambini, se si vuole programmare un viaggio proprio nella città in cui i fantasmi infestano vecchi edifici e parchi. A New York, ad esempio, non mancano i fantasmi delle celebrità: si dice che John Lennon perseguiti il ​​Dakota, dove è stato assassinato, e si dice che il poeta Dylan Thomas e Nancy Spungen, la ragazza di Sid Vicious, trascorrano l'aldilà al Chelsea Hotel, dove entrambi sono morti. Quindi nel periodo di Halloween, cosa c’è di meglio se non scoprire quali luoghi potremo visitare in questa città, per scoprire fantasmi e vivere una notte mostruosa?. St Mark Church in the Bowery 131 E. 10th St., 212-674-6377, East Village, Manhattan Sapevi che la Bowery, una strada di Manhattan, prende il nome dalla parola olandese “bouwerji” del XVII secolo che significa fattoria? E c’è anche la storia di un fantasma legata a questo luogo. E’ la storia di Peter Stuyvesant, uno dei primi pionieri del Nuovo Mondo. Stuyvesant prestò servizio come direttore generale della colonia di New Netherland mentre risiedeva in una fattoria nella sua capitale, New Amsterdam (l'antico nome di New York City, prima che fosse ceduta all'Inghilterra nel 1664). La fattoria di Stuyvesant si trovava lungo l'arteria e Stuyvesant Street (a lui intitolata, naturalmente) la collegava a una cappella nell'attuale sito della Chiesa di San Marco nella Bowery. Dopo la sua morte nel 1672, Stuyvesant fu sepolto lì in una cripta, che fu sigillata in modo permanente nel 1953. Forse la cripta non era sigillata abbastanza ermeticamente, però… Stando a quanto si racconta nel libro Haunted Places: The National Directory, nella chiesa vivrebbe un fantasma con una gamba di legno e che cammina con un bastone. Presumibilmente, questo è lo stesso Stuyvesant, la cui gamba destra è stata sostituita con un piolo di legno dopo essere stata colpita da una palla di cannone nel 1644. Secondo “Ghosts: True Encounters with the World Beyond”, una donna ha detto di aver visto "un uomo con un bastone che camminava" nella navata centrale della chiesa. Per info https://www.nycgo.com/

Teatro Belasco 111 W. 44th St., 212-239-6200, Midtown West, Manhattan La prossima volta che ti capiterà di essere all’esterno del Teatro Belasco, cerca le finestre con le grandi coperture metalliche, sul lato destro dell'edificio. Segnano l'appartamento di un tempo dello strano impresario David Belasco, l'autoproclamato vescovo di Broadway, che visse qui fino alla sua morte nel 1931. Fedele al suo appellativo, "Belasco indosserebbe persino un colletto clericale", dice di lui Reagan Fletcher, ex archivista per l'Organizzazione Shubert, che ora possiede il teatro. "L'appartamento riflette quella personalità. È tutto bosco scuro e angoli e fessure, un po' dall'aspetto gotico. La sua cabina telefonica sembrava il confessionale di una chiesa". Attori, macchinisti e portieri allo stesso modo hanno riferito di aver avvistato Belasco, sul balcone durante gli spettacoli; appare lì con una donna in blu al suo fianco. "Presumibilmente, questa showgirl è caduta dal pozzo dell'ascensore", continua Fletcher. "Hai tutte le diverse versioni", dice delle varie storie di fantasmi, ma Fletcher non è convinto che il teatro sia infestato dai fantasmi. "Per me, scricchiola come un vecchio edificio." Il Belasco ha subito un'importante ristrutturazione nel 2010 e l'appartamento è ancora libero. Per info https://www.nycgo.com/

Parco di Piazza Washington - Greenwich Village, Manhattan Dì a un newyorkese che Washington Square Park è afflitto da, avvistamenti misteriosi e comportamenti insoliti e molto probabilmente riderà della tua ingenuità. Ma per la designer di gioielli Nancy Valentine, un incidente in particolare non è stato una cosa da ridere. "Circa 30 anni fa, io e i miei amici eravamo in piedi vicino all'arco, e all'improvviso la mia amica ha sentito qualcosa, come una mano, che le sfiorava la schiena, poi le sue ginocchia si sono piegate ed è caduta a terra", racconta Valentine seriamente. Nancy non è l'unica ad aver sperimentato forze soprannaturali lì; si dice che se cammini nel parco a tarda notte, vedrai fantasmi appesi agli alberi, il che non è terribilmente inverosimile, se hai familiarità con la storia del parco. Al Rosario, portiere al 29 di Washington Square West, spiega: "La politica era di impiccare i criminali, quindi seppellirli. Più tardi, quando hanno fatto la costruzione e aperto il parco, indovina cosa hanno trovato? Ossa. Ma la costruzione del parco è andata avanti lo stesso”. L'impiccagione pubblica descritta da Rosario ha avuto luogo presso un albero particolare noto come Hangman's Elm, all'angolo nord-ovest del parco, a due passi dall'edificio dove abita Rosario. Tra i criminali inviati all'albero e le vittime delle epidemie di febbre gialla dell'inizio del XIX secolo, tutti sepolti nel parco, secondo una stima ci sarebbero circa 20.000 corpi sotto Washington Square. Per info https://www.nycgo.com/

Brittany Hall alla New York University 55 E. 10th St., 212-995-3090, Greenwich Village, Manhattan A pochi isolati a nord di Washington Square Park, anche questo dormitorio della New York University non è estraneo alla tradizione dei fantasmi. In effetti, le storie inquietanti abbondano, come quella raccontata dall'ex residente Andy Eckl. "Io e il mio amico stavamo guardando un film, e ci siamo alzati perché la porta si è aperta. Poi la porta è sbattuta." C'era vento? "No", dice Eckl, "inoltre, le porte sono davvero pesanti." Un altro ex residente in Bretagna, Phillip Ward, racconta di un visitatore ultraterreno. "Il nome del fantasma è Molly, ed è morta all'inizio del 20° secolo. Puoi sentirla nel cuore della notte. Trascorre molto tempo negli ascensori. Penso che sia caduta e morta, e per qualche ragione è semplicemente si aggira per l'edificio", racconta. Algonquin Hotel 59 W. 44th St., 212-840-6800, Midtown West, Manhattan I ruggenti anni '20 erano in pieno svolgimento quando Dorothy Parker e i suoi contemporanei letterari, conosciuti come la Tavola Rotonda di Algonquin, tenevano i pranzi quotidiani presso la Rose Room dell'hotel (da allora ribattezzata Round Table Restaurant). Parker, che era conosciuta per il suo essere concisa e il suo umorismo malvagio che portò nella tomba. Ma che chiacchiere di Dorothy non si sono esaurite con la sua morte nel 1967. Ma non parla agli adulti, bensì ai bambini. "A Dorothy Parker non piacevano i bambini", dice l'ex portiere di Algonquin Daniel Jutt. "Infatti i bambini, quasi sempre, piangono quando sono all'interno del ristorante Round Table”. Per info https://www.nycgo.com/

One if by Land, Two if by Sea 17 Barrow St., 212-255-8649, West Village, Manhattan Difficile trovare una strada abbandonata nel Village di notte, ma questo minuscolo tratto di Barrow Street tra la Seventh Avenue South e la West 4th Street è un’eccezione. Nel tempo era stato luogo della rimessa per le carrozze di Aaron Burr, poi diventato il ristorante “One if by Land, Two if by Sea”. Qui risiederebbe, secondo la tradizione, il fantasma della figlia di Burr, Theodosia. Nel dicembre 1812 stava tornando a New York dalla Carolina del Sud sulla goletta Patriot. Ed è scomparsa in mare. "Presumibilmente il suo spirito è arrivato qui, perché voleva stare con suo padre. Abbiamo avuto alcuni fenomeni strani che ce lo fanno pensare”, dice l'ex manager della sala da pranzo Tom Kirk. Bicchieri di champagne che cadono dai tavoli e dipinti che si staccano inspiegabilmente dai muri sono tra gli eventi spettrali. "Le persone che lavorano qui hanno visto gli spiriti scendere le scale a tarda notte", continua. È comprensibile il motivo per cui un fantasma dell'inizio del XIX secolo potrebbe voler rimanere a One if by Land: il camino e la moquette mantengono l'ambiente accogliente e caldo e un pianista dal vivo suona ogni sera. Inoltre i dipinti di 200 anni fa aggiungono un'aria di eleganza d'altri tempi (per non parlare del suo fattore più attraente: la sala da pranzo privata al piano di sopra era un tempo l'appartamento dell'attore Steve McQueen). Per info https://www.nycgo.com/