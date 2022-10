Oroscopo del 1 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Continuate ad essere un segno super favorito con un discreto gruppo di pianeti che rema a vostro favore, tra cui Giove proprio in Ariete. Plutone in posizione disturbante, dal Capricorno, può darvi oggi qualche difficoltà ad entrare in completa sintonia con la persona amata.

Il cielo sta cambiando e ve ne accorgete sempre di più, giorno dopo giorno: i pianeti vi promettono faville. Un Nettuno splendido nel segno più romantico dello Zodiaco, vi apre a una giornata di intesa emotiva perfetta col vostro (o la vostra) partner.

Quadro dei transiti sereno, pilotato dal frizzante Marte nel vostro segno e coadiuvato dal vivace Sole in Bilancia, a infondervi una bella verve e uno invidiabile spirito di socialità. Venere e Marte entrambi, in angolo positivo, vi donano slancio e volontà di migliorare sempre di più il vostro legame di coppia.

Profilo dei transiti decisamente armonico questa giornata, tanto sul piano attivo quanto su quello emotivo e percettivo: sappiate approfittarne. È una giornata intensa per chi coltiva i sentimenti d’amore.

Con Marte in lungo e persistente transito nel segno amico dei Gemelli vi scoprite in una condizione psicofisica eccellente con cui affronterete ogni mutamento del presente, specie se siete nati in agosto.

Gioco dei transiti che vede la quasi totalità dei pianeti per voi oggi bendisposti. In particolare un benefico luminosa Mercurio nel vostro segno e favorevole per i nati in settembre.

Prospetto dei transiti incoraggiante che vede la vostra forma psicofisica smagliante, grazie a Mercurio nella vostra vicina zodiacale, la Vergine. La posizione del Sole e Venere in congiunzione nel vostro segno, vi rende più calorosi ed espansivi con la persona amata, specie se appartenete alla seconda decade.

Orizzonte dei transiti estremamente elettrizzante, grazie al bellissimo Mercurio in sosta nella Vergine, che vi rende invincibili. Luna e Nettuno, i due astri più legati idealmente alla dimensione emotiva si trovano insieme positivi quest’oggi a darvi manforte per far sì che le vostre quotazioni sentimentali salgano a livelli mai visti.

Firmamento astrale che vi vede in perfetto stato psicofisico e in pimpante forma mentale e spirituale. Giove protegge le vostre iniziative, trovandosi nell’amico Ariete.

Giove dissonante può darvi qualche calo dell’attenzione quest’oggi, ma voi riuscite benissimo a gestire gli imprevisti con impareggiabile fermezza. AMORE: Mercurio e la Luna sono positivi per il vostro segno e favoriscono l’accendersi del desiderio e la durata della passione.

Configurazione planetaria globalmente positiva in cui spicca la presenza benefica di Venere e del Sole in Bilancia, con Marte in Gemelli per darvi un apporto consistente di energia fisica e mentale in ogni campo della vostra vita.

Responso dei transiti planetari decisamente positivo che vi permette di sentirvi in una condizione di benessere psicofisico che non sperimentavate da tempo. Questa condizione ideale vi permetterà di essere abilissimi ad allontanare tutte le seccature da voi.