Oroscopo del giorno, le previsioni del 29 settembre segno per segno

Una bel Saturno se siete nati in aprile innalza la vostra sensibilità e vi aiuta a intuire, con felice esattezza a volte, gli umori degli altri. In amore sappiate tenere un atteggiamento equilibrato e non vi fate dominare dall’emotività. Se siete liberi professionisti chiudete le attività di fine mese con serietà e senso di responsabilità.

Uno stato di pace e di assenza di ansie è la vostra segreta aspirazione, specie se siete nati nel mese di maggio. In amore, Giove Ariete vi invita a godere della compagnia dei vostri amici insieme alla vostra dolce metà. Lavoro: i moti degli astri hanno in serbo per voi discreti successi nel lavoro.

La globale positività che i pianeti annunciano si riflette sulla vostra forma fisica che appare smagliante. I Gemelli ancora single hanno l’occasione di poter conoscere persone nuove, ma devono lanciarsi. Intanto pensate di poter fare un investimento in un immobile: una persona amica vi saprà consigliare.

Si sta per concludere in bellezza un mese che, in linea di massima è stato piuttosto generoso con voi. E la situazione va migliorando. In amore dedicatevi alla persona amata con la delicatezza di cui siete capaci, prestando ascolto alle sue esigenze. Luna, Urano e Nettuno, in ottimo aspetto, vi danno un bello sprint nel concludere ogni impegno.

Giochi di squadra, attività acquatiche, tutto si sposa con la vostra voglia di movimento. Venere vi dona, in aggiunta, una bella armonia familiare. In amore il vostro calore passionale torna a risolvere uno stato di incomprensione che si era creato con la vostra dolce metà. Se appartenete alla seconda decade, faticherete a stare nei tempi di lavoro se conducete un’attività indipendente.

Plutone vi dona un ottimo tono muscolare: con nuotate e gite in bici potrete far vedere quanta forza nascondete. In amore vi accoccolate tra le braccia della persona amata. Lavoro: se vi trovate ancora a faticare, mostrerete la vostra carica di energia infaticabile chiudendo gli impegni mensili o settimanali con brillante energia.

Marte facilita rapporti familiari e amichevoli, contatti occasionali e incontri inaspettati. Venere vi rende teneri e comprensivi con la persona che avete accanto. Il Sole vi rende invece comunicativi e dinamici nelle nuove conoscenze. Lavoro: se state per chiudere i battenti per la fine del mese, riuscirete ad esaurire tutti gli impegni.

Vi piace muovervi: corsa, jogging e nuoto faranno molto bene alla vostra tendenza alla sedentarietà. Nettuno e Plutone vi rendono rispettosi del partner e interessati attivamente a tutto quel che fa concretamente e anche professionalmente. Sul lavoro potrete avvertire un momento di confusione professionale e c’è bisogno di schiarirvi le idee.

Nelle relazioni amicali, fate attenzione a non essere troppo dominatori e a non alzare i toni di fronte a possibili opinioni. In amore fate però attenzione agli alti e bassi d'umore (vostri o anche altrui), che Marte potrebbe crearvi all’interno del rapporto. Nettuno oggi potrebbe rendervi insolitamente parsimoniosi o addirittura tirati.

Vi dedicate ai piaceri culturali come visite alle mostre, a eventi artistici e ai musei. Urano molto positivo è il paladino di un benessere della mente e dello spirito. In amore, Venere vi pungola a venir fuori dal vostro guscio, in special modo se nati dal 21 al 27 dicembre. Lavoro: registrate una chiusura mensile con conti in ordine e ottime prospettive per i mesi autunnali.

Si apre una fase spumeggiante in compagnia di amici simpatici, dove il vostro fascino autentico risplenderà al massimo. La Luna imbronciata non vi da quella facilità di sedurre e ammaliare chiunque, specie se siete cuori solitari. Sul lavoro date una grossa mano a un collega che si trova in difficoltà.

I pianeti vi danno grinta, forza di volontà e spirito di trasgressione tipici del vostro segno. In amore, vi intendete alla perfezione con una persona che di recente ha colmato lo spazio sentimentale mancante nel vostro cuore. Nettuno vi aiuta ad adattarvi a un presente lavorativo che è in costante evoluzione.