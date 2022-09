In vacanza con i bambini, 8 cose da fare nel Principato di Monaco

A pochi passi dall'Italia c'è un gioiello. E' un paese tanto piccolo, quanto affascinante, anche per i bambini. Stiamo parlando del Principato di Monaco che per due anni ospita la Mostra Oceanografica, ma anche molte altre meraviglie per i più piccoli tutte da scoprire.

Col l’autunno alle porte potrebbe essere un'idea quella di concedersi un viaggio in Costa Azzurra. Una meta non lontana da casa che nasconde molte sorprese.

Museo oceanografico di Monaco

Nel principato di Monaco è in corso la nuova esposizione del Museo oceanografico di Monaco che offre un’immersione al centro dell’Artide e dell’Antartide. Un’esposizione unica della durata di due anni.

L’esposizione “Mission Polaire” propone un’immersione al centro dell’Artide e dell’Antartide dove vengono decifrati i grandi challenge di queste terre estreme e lontane, ma così essenziali per il clima planetario. Oggetti e documenti, contenuti digitali e dispositivi immersivi si affiancano e si completano per un’esperienza a 360°.

Spazio espositivo n°1 - Incontrare gli esploratori dei poli di ieri e di oggi

Jean Malaurie, Jean-Louis Étienne o Frederik Paulsen, passando per i pionieri quali Jean Baptiste Charcot o ancora Matthew Henson, questo spazio propone un faccia a faccia con i grandi nomi dell’esplorazione polare. Sarà possibile documentarsi sulle loro scoperte e sui lavori che hanno contribuito a far conoscere i poli in maniera più approfondita.

Spazio espositivo n°2 - Entrare nel mondo Inuit

Immerso in una scenografia che riproduce l’ambiente ghiacciato e il tradizionale igloo, il visitatore potrà familiarizzarsi con lo stile di vita e con le tradizioni Inuit. Un’immersione vista attraverso gli occhi di Jean Malaurie, che ha consacrato la propria vita alle popolazioni artiche. Questo spazio testimonia anche le minacce che tali popolazioni subiscono a causa del cambiamento climatico e degli stravolgimenti provocati loro dalla modernità.

Spazio espositivo n°3 - Svelare i segreti del Polo Nord e del Polo Sud

Svelare i segreti del Polo Nord e del Polo Sud, capirne il funzionamento, ma prendere anche coscienza degli immensi sconvolgimenti in corso che stanno subendo a causa del cambiamento climatico, ecco il challenge di questo terzo spazio espositivo situato presso la sala Oceanomania. Un’occasione per il visitatore di prendere pienamente coscienza delle differenze tra questi due estremi e del loro ruolo capitale per l’equilibrio climatico del pianeta.

Spazio espositivo N°4 - Viaggiare in immersione dal Polo Nord al Polo Sud

I visitatori si ritroveranno dal Polo Nord al Polo Sud, come se ci fossero realmente! La bellezza selvaggia e grandiosa di queste lande ghiacciate prende vita all’interno di un inedito dispositivo immersivo e interattivo in compagnia di orsi, foche, beluga, balene, elefanti marini, orche e pinguini. Una fantasmagoria che sfuma nel sogno delle aurore boreali. Al di là dello stupore, questa proiezione ricorda, grazie a una voce fuori campo, la fragilità di tale ecosistema, oltre che le minacce che incombono su queste specie.

Spazio espositivo n°5 - Conoscere i challenge della ricerca scientifica polare

A che punto sarebbe la nostra conoscenza sui poli se la scienza non avesse svolto un ruolo da protagonista ormai da diversi anni? Tre moduli permetteranno di volta in volta di fare il punto sulle attuali conoscenze sul clima e sulle conseguenze del suo surriscaldamento, sull’impatto di quest’ultimo sulla biodiversità e, infine, sulle conseguenze per l’uomo.

Esposizione “Mission Polaire” aperta dal 4 giugno 2022 per una durata di 2 anni è visitabile tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00 Gennaio / Febbraio / Marzo / Ottobre / Novembre / Dicembre

Dalle 10:00 alle 19:00 Aprile / Maggio / Giugno / Settembre

Dalle 9:30 alle 20:00 Luglio / Agosto