Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 15 settembre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 15 settembre.

Giove e Saturno vi aiutano a progredire nelle vostre iniziative, specie se siete nati nella prima e terza decade. Fisicamente vi sentite forti come leoni! Col supporto di Giove nel segno, sarete pronti per spiccare il volo. Saturno in ottimo aspetto vi garantisce un ottimo stato di armonia con la vostra dolce metà. Sul lavoro avrete voglia di organizzare.

La Luna oggi vi invita a socializzare, nonostante la vostra tendenza alla riflessione solitaria. Preoccupazioni lavorative e familiari non avvicinano con spensieratezza all'amore e all'eros, specie se festeggiate il vostro compleanno in aprile. Grandi successi, invece, dei single nati in maggio. Attenzione a qualche imprevisto economico.

Pianeti un po' capricciosi vi vivacizzano la giornata con alti e bassi. Se siete in coppia, avrete voglia di romanticismo. Exploit di passionalità, invece, per i single nati in maggio. Sul lavoro qualche preoccupazione legata alla vostra attività.

Oggi dovrete fare ricorso a tutta la vostra diplomazia per affrontare alcune incomprensioni familiari. Se siete single, Giove e Plutone dissonanti possono mettervi i bastoni tra le ruote. Meglio adottare una tattica di seduzione semi- passiva. Oggi giornata di shopping selvaggio.

Oggi avete grande energia, quindi se potete dedicatevi a fare molto moto! Le gambe sono il punto zodiacale in cui si sprigionano dinamismo e voglia di vivere. In amore, questo è il momento giusto per organizzare il prossimo viaggio con il partner. Sul lavoro un bel Marte vi dà la possibilità di vivere una giornata di lavoro in armonia.

Qualche contrattempo in famiglia, forse c'è un figlio o una figlia che ha bisogno di attenzioni. Qualche momentanea insoddisfazione nel ménage di coppia, per via dei valori nettuniani, ma compenserete con il vostro slancio caloroso e passionale. Intanto, farete grande attenzione ad una prossima spesa.

Vi lasciate alle spalle un periodo non facilissimo, e in famiglia sarete fautori di grande divertimento. Il vostro fascino è ribadito da una bella Venere: se siete single, i pianeti promettono scintille, specie se nati dal 24 settembre al 4 ottobre! Sul lavoro, potete sfruttare questa giornata per riflettere su alcune importanti mosse da compiere.

Oggi giornata di sereno variabile, meglio dedicarsi ad una buona lettura. In amore, fate attenzione ad un momento di stanchezza del partner. I nati nella terza decade si guardino attorno se sono single: un parterre celeste fa trovare loro l’amore vero. Sul lavoro, avrete lo sguardo rivolto al futuro.

Marte, Mercurio, Saturno e Giove si occupano di non precludervi soddisfazioni in famiglia e con gli amici. Se appartenete alle prime due decadi, godete della benedizione degli astri per regalarvi una piccola vacanza. In amore, giornata molto passionale. Sul lavoro, una questione di collaborazione importante troverà una conclusione molto vantaggiosa.

Mercurio e Giove transitano in posizione contrastante dalla Bilancia e dall’Ariete e stimolano la grinta e la voglia di farcela, usando le armi dell’intelligenza. Luna e Venere vi stimolano a lasciarvi andare in amore, specie se appartenete alla seconda decade. Giornata di spese folli.

Marte vi alleggerisce prodigiosamente di alcuni impegni che vi avevano tenuto in tensione nei giorni scorsi. Il fisico è in ottimo stato, ma quel che non va molto bene è invece la soddisfazione intima ed emotiva. Avete bisogno di rilassarvi. Oggi sarete particolarmente affascinanti, e sul lavoro vi regalerete qualche momento di divertimento ed evasione.

Urano e Plutone oggi vi regalano un grande forza. La Luna, vostra protettrice, vi apre a un momento di intensità emotiva da soddisfare. Abbandonatevi al romanticismo con partner, anche se occasionale. Se siete liberi professionisti la quiete della giornata stimola in voi la creazione di nuovi progetti.