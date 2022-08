Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 13 agosto

I nati in aprile godranno dei benefici di una giornata fortunata sostenuta dall'influsso benefico del Sole che vi farà apparire brillanti. I single potranno sfruttare le chance offerte dal pianeta Saturno in Acquario.

Con la Luna benefica, le cose andranno ancora più a gonfie vele che nei giorni scorsi. Prendetevi del tempo per fare leva sulla vostra immaginazione per ogni attività che necessiti di creatività.

In amore, provate a lasciare spazio al partner cercando di essere più tolleranti verso tutto ciò che vorrà fare. Stesso spirito dovrà guidare i vostri rapporti con i figli, sarete largamente apprezzati.



La Luna è entrata in una posizione molto favorevole per voi e il suo influsso renderà piacevoli i rapporti con i familiari e con il partner col quale sperimenterete grande vicinanza affettiva.

I pianeti favorevoli guidano i vostri passi lungo una strada fortunata e anche in amore le cose si mettono bene per i nati in luglio i quali, una volta rimossi i vecchi strascichi, potranno fare spazio a nuovi incontri. Sul lavoro siete infaticabili e questo vi permetterà di accogliere con coscienza e responsabilità gli ultimi compiti da svolgere.

In amore non vi farà male provare a riconquistare qualche vecchia fiamma o riaccendere un vecchio flirt. La vostra voglia di fare e produrre, vi porterà a prendere in carico del lavoro anche in questo periodo dell'anno.

Gli astri vi suggeriscono di dichiararvi senza timore alla persona conosciuta da poco che vi fa battere il cuore. Saturno, in angolo armonico, vi darà il coraggio e la fortuna di muovervi al meglio. Sul lavoro, i nati in settembre non avranno difficoltà a far passare il tempo svolgendo delle attività extra che, per ragioni di turno, vi sono capitate.

I pianeti alleati del vostro segno sono garanzia di una settimana di Ferragosto all'insegna dell'exploit emotivo. I nati a cavallo di ottobre e novembre, che lavorano durante le ferie, troveranno gratificazione nel sentirsi utili per il prossimo, specie quelli che svolgono un lavoro che ha importanza per gli altri.

L'attesa di Ferragosto è febbrile per voi Sagittario e anche in amore è giunto il momento di fare i conti con la persona che vi piace. I nati tra il 12 e il 16 di dicembre dovranno calcolare le mosse giuste per colpire, specie se si conoscono le caratteristiche psicologiche dell'altro. Se siete al lavoro, il Sole vi aiuterà a cogliere lo spirito giusto delle imprese che siete chiamati a svolgere.

Avete le energie astrali giuste per organizzare un Ferragosto in grande compagnia, per cui pianificate il tutto con la generosità e l'allegria che vi contraddistingue. Da buon segno di Terra non vi peserà portare a termine questo come altri incarichi: vale anche per chi è al lavoro in questi giorni.

I nati nella terza decade possono aspettarsi giornate piene di passione col partner favorite anche dal vostro splendido momento di forma fisica con Giove e Ariete dalla vostra parte. Sul lavoro, fate appello al senso di responsabilità.

Avete tutte le carte in regola per rilassarvi e divertirvi in questo weekend di Ferragosto ma se siete, per ragioni di turno, impegnati sul lavoro, non temete: i pianeti vi aiuteranno a superare con soddisfazione questo momento.