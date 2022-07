Il Terzo Paradiso di Pistoletto arriva in Val Ferret

In Val Ferret, a Courmayeur, è stata presentata al pubblico la nuova installazione di Michelangelo Pistoletto dedicata al Terzo Paradiso, realtà immaginata dall’artista in cui natura e uomo si intersecano e coesistono. L’opera – composta da un gruppo di tronchi di abete locali, già tagliati – copre un’area di 54 metri ed è pensata per durare almeno 15 anni. Alcuni ceppi sono stati coperti con dischi di acciaio specchiante. “Il Terzo Paradiso – spiega Pistoletto - vuole sottolineare il nesso tra il cielo e la terra e le sue biodiversità, così come il senso della misura, della proporzione, dell’armonia, da applicare non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi ed etici. Il Terzo Paradiso significa il passaggio ad un nuovo livello di civiltà planetaria, indispensabile per assicurare al genere umano la propria sopravvivenza."