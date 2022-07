In vacanza con i bambini, 7 cose da fare e vedere a Courmayeur

Salire fino a 3466 mt, a Punta Helbronner con i bambini si può fare . E’ il punto più alto d’Italia e, naturalmente, necessita per i più piccoli di alcune accortezze. Senza dubbio ne vale la pena per ammirare le alte vette alpine , il ghiacciaio perenne , per respirare l’aria pulita e ammirare un panorama senza eguali .

Sfuggire dal caldo torrido? In un periodo di vacanza non c’è niente di meglio che fuggire in montagna con i propri bambini. Per loro la scoperta di un paesaggio nuovo e tutto da esplorare, per i genitori l’occasione per ritrovare relax ed equilibrio. Mountain bike, golf, cavalli, giochi all’aperto e addirittura una beauty farm per i più piccoli. Ecco Courmayeur, l'ultima cittadina italiana prima del confine francese.

D’estate la Var Ferret, regno invernale dello sci di fondo, diventa la meta preferita per chi ama il trekking, hiking, bike, golf e pesca sportiva . Ci sono percorsi differenziati e attività specifiche dedicate ai bambini, anche corsi per principianti. In estate, grandi e piccini possono usare i percorsi per mountain bike, provare la pesca sportiva o addirittura testare la tua bravura sui campi del Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses, oppure immergersi nella natura in uno dei numerosi itinerari naturalistici od escursioni che portano ai rifugi. Lungo la valle ci sono numerosi ristoranti per assaporare i sapori tipici della montagna.

Per gli amanti della storia, o per impararla in modo divertente, la Val Veny offre alte torri, imponenti fortezze che dominano le alture circondate da maestose montagne ed eleganti dimore storiche che trasformano il paesaggio in una fiaba. Ci sono poi antiche miniere scavate dall’uomo nelle viscere della terra dove scoprire i segreti dei minatori e dei minerali; musei interattivi che possono interessare anche i più piccoli a seconda delle loro attitudini; parchi e riserve naturali dove conoscere il territorio e divertirsi all’aria aperta; strutture dove imparare a conoscere la flora e la fauna di montagna, ad apprezzare le bellezze della natura e a rispettare l’ambiente che ci circonda e ancora tante divertenti iniziative didattiche alla scoperta delle tradizioni, dei sapori e dell’artigianato locale.

Sono poi tantissime le attività laboratoriali, sia quelli artigianali in cui i bambini si trasformano in “artigiani per un giorno” , fino ai laboratori tematici nei musei, legati all'arte o alla storia, ad attività inerenti la natura o ancora le festività o ad altri eventi particolari.

La Val Veny si apre nel cuore del massiccio del Monte Bianco, e si estende con paesaggi molto diversi da Entrèves fino al Col de La Seigne al confine con la Francia. Non solo trekking quindi, la Val Veny può diventare uno straordinario luogo di scoperta peri vostri bambini che oltre al paesaggio alpino potranno scoprire chiese e castelli e diventare artigiani per un giorno .

In montagna anche le piante hanno la loro storia, e soprattutto le loro leggende . C’era una volta una giovane coppia, molto innamorata. Il marito era solito arrampicarsi in montagna, per raccogliere erbe e andare a caccia di marmotte. Ma non sempre la montagna fa tornare a casa chi decide di scalarla. E fu così che il giovane non fece più ritorno. La moglie, preoccupata, lo andò a cercare e ritrovò il marito tra due lastroni di ghiaccio, purtroppo senza vita. Avvicinarlo per un’ultima carezza le era impossibile e così si fermò su una roccia sporgente, a guardarlo e piangere, inzuppandosi di lacrime le ciglia e i capelli. Tramontarono il sole, la luna e le stelle e quando fu di nuovo mattina il volto della giovane era ricoperto di brina, così spessa da sembrare una fitta peluria argentata. La ragazza non voleva più tornare alla sua vita. E fu così che la giovane si trasformò in quel bel fiore che è la stella alpina . Per questo la stella alpina è una specie rara, che cresce sulle rocce in luoghi difficilmente raggiungibili. La sua raccolta è vietata perché la specie è minacciata di estinzione.

Starsurfer - È un gioco per esplorare e sviluppare l'equilibrio e la capacità di coordinamento grazie alle sue molteplici funzionalità . Il senso di equilibrio è fondamentale per tutte le altre abilità motorie e la piattaforma a dondolo permette a più bambini di oscillare e giocare insieme.

Rock – It - Un gioco che sviluppa la collaborazione e la motivazione nei bambini più grandi che potranno rafforzare le abilità e la muscolatura della parte superiore del corpo, spesso poco usata per le tante ore passati seduti.

Il Fun Park Dolonne di Courmayeur è un parco giochi adatto ai bambini ed agli adulti a circa 1 km dal centro della cittadina. In estate propone: tappeti elastici, acro-bungee (struttura per salti ed acrobatismi), gonfiabili, carrucola tirolese, pista tubing per ciambelloni morbidi, pista per mini quad elettrici.

La mongolfiera e una notte in tenda ad alta quota

Bambini pronti a mille avventure immersi nella natura del Monte Bianco con le esperienze più diverse: dalle gite in bici al rafting, la gita a Chamonix al Mer de Glace, i trekking, le lezioni di equitazione e le gite a cavallo, il corso di arte in montagna e perfino l’esperienza di una notte in tenda o di un volo in mongolfiera.

Ed infine il relax. Anche per i bambini. Una beauty farm per i più piccoli non può che essere un gioco. Magari anche istruttivo. Capace insomma di insegnare le regole base del prendersi cura di sé, ma utile anche per scoprire proprietà e curiosità di alcuni elementi della natura che possono aiutare il nostro corpo non tanto a essere più bello, quando a vivere in maniera più sana.

Tutto questo proposto dalla struttura Le Massif, che ha creato una vera beauty farm per i bambini con trattamenti pensati apposta per loro. Miele, fiori, cioccolato, olio di mandorle dolci. Conoscere la natura, prima di tutto, e poi usarla per giocare in una vera beauty farm.