Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 14 luglio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 14 luglio.

Giornata che vi apre tante porte grazie a Venere, Giove, Saturno e Nettuno ma anche Marte che sono tutti positivi. In amore siete pronti per farvi baciare dalla buona sorte, mentre Giove rende solidissime le vostre finanze se nati dal 21 al 20 marzo.

Cielo sereno per i nati nella seconda decade e un grande desiderio che vi accompagna a livello di mutamento emotivo grazie a Nettuno, Sole e Mercurio se nati dal 5 al 12 maggio. Plutone vi favorisce a lavoro se nati nella terza decade.

Venere, Saturno, Luna e Giove sono tutti positivi e controbilanciano la negatività di Mercurio. Mercurio e Venere vi danno fortuna in amore se nati dal 29 maggio al 5 giugno. Saturno sarà il paladino di ogni mossa azzeccata a lavoro.

Venere è molto favorevole in questa giornata mentre Urano vi aiuterà a rinnovare i vostri sentimenti per la persona amata se il rapporto è antico. Se appartenete a seconda e terza decade mostrerete grande prontezza di riflessi oggi a lavoro.

Giove vi allieta lo spirito se nati dal 25 luglio al 2 agosto. Urano vi guarda ancora imbronciato ma nulla di grave. Venere vi fa sbarazzini a livello di eros se nati dal 5 al 16 agosto, mentre i lavoratori della prima decade dimostreranno quanto valgono.

Urano, Mercurio, Marte e Plutone sono dalla vostra parte ma Nettuno e Venere vi ostacolano. Plutone in particolare vi darà fortuna in amore se siete single nati tra il 16 e il 21 settembre. Nuove strade lavorative sembrano approcciarsi alla vostra persona.

Venere vi dà tante occasioni in molti campi oggi e anche una corrispondenza amorosa se nati dal 12 al 7, con una fase di grande successo erotico. Se svolgete una libera professione Saturno si presenterà in ottimo aspetto per i nati nella terza decade.

Mercurio e Nettuno aprono il vostro cuore a comportamenti altruistici. L’amore occupa uno spazio rilevante per voi se nati dal 14 al 19 novembre. Mercurio vi chiede di usare equilibrio e saggezza a lavoro.

Luna e Giove sono in splendido aspetto e vi danno molta socievolezza. Luna funge da stimolo amoroso se nati dal 25 novembre al 6 dicembre, così come anche Giove. Se nati dal 2 novembre al 5 dicembre Saturno vi aiuterà a prendere buone decisioni a lavoro.

Influssi variabili oggi, con Urano, Plutone e Nettuno che vi spingono a osare in amore con ilarità e senso dell’umorismo. Mercurio vi renderà particolarmente laboriosi se nati dal 14 al 19 gennaio.

Grande fantasia e brillante libertà oggi per voi. Nettuno è benefico così come Luna, che vi darà vivaci colpi di fulmine estivi. Il vostro estro servirà per dimostrare quanto valete a lavoro.

Sole e Mercurio vi regalano energia e voglia di vivere, anche se Venere vi contrasta. Mercurio allarga il vostro circuito di conoscenze se nati a febbraio, mentre se nati dal 5 al 10 marzo il lavoro non vi stancherà.