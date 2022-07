7 luglio, Giornata mondiale del cioccolato 2022: eventi e iniziative

Dal 2009, il 7 luglio si celebra la Giornata internazionale del cioccolato, un’occasione in più per conoscerlo meglio ascolta articolo Condividi

Esistono, ma sono pochi quelli che disdegnano una buona tavoletta di cioccolato. Che sia bianco, al latte, fondente, con i canditi o in qualunque sua altra preparazione, le sue proprietà sono note a tutti e il gusto, anche se non esistono sapori realmente universali, è sicuramente tra quelli più apprezzati dal pianeta. Il 7 luglio, dal 2009, ricade la Giornata mondiale del cioccolato ed è l’occasione per conoscere meglio questo alimento ma anche per conoscere le feste dedicate al cioccolato nel nostro Paese.

Eventi Giornata mondiale del cioccolato approfondimento Giornata mondiale del cioccolato, le curiosità sul cibo più amato Complice la stagione estiva, gli eventi per la Giornata mondiale del cioccolato il 7 luglio non sono così numerosi. In realtà, le piccole cioccolaterie artigianali sul territorio sono solite organizzare piccole degustazioni di prodotti per gli appassionati che nemmeno in un giorno di caldo sanno rinunciare alle gioie di un buon pezzo di cioccolato. Locali di questo tipo ce ne sono numerosi in Italia ma è l’Umbria, forse, la regione con una più ampia tradizione in tal senso.

Festa del cioccolato di Perugia Perugia è la patria di una famosissima cioccolateria ma è anche la città in si organizza la più importante Festa del cioccolato italiana. Complice la pandemia, per due anni tutti i grandi eventi si sono fermati ma, dal 25 marzo al 3 aprile 2022, nel capoluogo umbro si è tenuto l’importante Eurochocolate, la grande festa che ha celebrato il cioccolato artigianale e non in tutte le sue forme. La versione indoor si terrà dal 14 al 23 ottobre e c’è già chi sta prenotando le sue vacanze a Perugia. E quale occasione migliore se non la Giornata internazionale del cioccolato per pensare di trascorrere un weekend d’ottobre all’insegna della dolcezza nel capoluogo umbro?

La festa del cioccolato nel mondo leggi anche Giornata mondiale del cioccolato: le proprietà del “cibo degli dei” Essendo un prodotto così diffuso e amato, il cioccolato non poteva avere una sola giornata per i festeggiamenti. Negli Stati Uniti, per esempio, la Giornata nazionale del cioccolato si celebra il 28 ottobre, mentre per l’Associazione nazionale dei pasticceri degli Stati Uniti la Giornata internazionale del cioccolato cade il 13 settembre. Impossibile, poi, non considerare come Festa internazionale del cioccolato anche il giorno di San Valentino, durante il quale gli innamorati di tutto il mondo si regalano vicendevolmente cioccolatini delle più svariate forme. E non è un caso se il secondo produttore al mondo di cioccolato, il Ghana, ha scelto proprio il 14 febbraio per celebrare la giornata del cioccolato.