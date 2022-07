Il Libro Possibile 2022, al via la XXI edizione a Polignano a Mare

Tutto pronto per la XXI edizione de Il Libro Possibile, il festival culturale in programma dal 6 al 9 luglio a Polignano a Mare e il 21, 22, 28 e 29 luglio a Vieste. Tema di quest'anno è "L'anno che verrà", un omaggio a Lucio Dalla, a 10 anni dalla sua scomparsa

Oltre 250 ospiti, otto date e sei location, dislocate tra Polignano a Mare e Vieste . Sono questi alcuni dei numeri che rendono il festival de Il Libro Possibile il più grande evento di piazza dell’estate italiana. Una XXI edizione che, per il secondo anno di fila, raddoppia le sue date: dal 6 al 9 luglio a ospitare scrittori, giornalisti, cantanti ed esperti, è Polignano a Mare, la città che ha dato i natali a Domenico Modugno. Il palcoscenico del Libro Possibile si trasferirà, poi, nella perla del Gargano, Vieste, il 21 e il 22 luglio, e poi ancora il 28 e il 29 dello stesso mese.

Protagonisti della prima serata sono i romanzi di autrici pluripremiate e in testa alle classifiche di vendita come Valeria Parrella , scrittrice e drammaturga, che presenta il suo ultimo romanzo “La Fortuna”, o Gabriella Genisi , autrice barese che, con la sua penna, ha inventato il personaggio della commissaria Lolita Lobosco. Sul palco della suggestiva piazza Aldo Moro, si alterneranno anche il campione Marco Tardelli , con un evento inaugurale dedicato ai quarant’anni dalla vittoria dei Mondiali dell’82, e l’economista Carlo Cottarelli che dialogherà con il cantautore Francesco Gabbani .

Le sfide del futuro

Di scienza, industria e futuro si parlerà anche nel corso della seconda serata, tra i protagonisti Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo e Ceo di Pirelli, e Alfio Quarteroni, il matematico numero uno in Italia, secondo l’ultima classifica Top Mathematics Scientists di research.com. Sul palco con loro – moderati dal direttore di Sky tg24 Giuseppe De Bellis – anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

L’attualità raccontata al festival de Il libro possibile

Non solo passato e futuro, ma anche il presente, a partire dalla guerra in Ucraina. Nello Scavo, ospite della seconda serata, racconterà Kiev, un diario personale, scritto in presa diretta sul campo. Di attualità e del nostro Paese parleranno, poi, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli.