Oroscopo del 30 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 30 giugno.

Giove e Venere vi guardano benevoli se nati a marzo. Marte è molto positivo e vi dona tanti ritagli di tempo per allenarvi. Un nuovo interesse sentimentale si affaccia alla vostra porta, mentre a lavoro Urano sottolineerà le vostre qualità umane.

Plutone e Giove sono in angolo molto benefico così come anche Mercurio se nati dal 9 al 15 maggio. Prestate più attenzione alla vostra dolce metà, ultimamente un po’ trascurata. Siete attivissimi e concreti in fase lavorativa.

Nettuno vi porta qualche contrattempo ma niente di grave, anche se arriveranno pure un po’ di fasi di incomunicabilità con la persona amata. Dovete valutare un buon affare proposto da amici se nati dal 23 al 29 maggio.

Urano vi permette di organizzare correttamente molti aspetti del vostro quotidiano. Luna è molto bella in amore così come Venere, sappiate goderne! Serietà, determinazione e autocontrollo sono le vostre qualità a lavoro.

Marte e Venere vi fanno riprendere dopo un po’ di problemi, anche se Saturno e Urano restano fastidiosi. Venere vi consente di risultare un po’ sorpresi e addirittura storditi in amore, mentre Marte vi fa percepire un’occasione lavorativa d’oro se nati nella terza decade.

Luna e Sole sono dalla vostra parte, così come Urano che regala una fase molto buona in amore. Sole favorisce la vostra sensibilità con un nuovo arrivato in ufficio.

Venere annuncia una giornata piena di buonumore per i nati nella prima decade. Un nuovo interesse erotico vi fa perdere un po’ la testa: Mercurio vi impone di non voltarvi indietro se nati dal 2 al 12 ottobre. Se nati nella terza decade un lavoro di gruppo vi stimola e coinvolge.

Sole, Nettuno, Plutone e Luna sono vostri alleati. In particolare Luna vi farà accettare dubbi e incertezze su una possibile relazione: fanno parte del gioco, questo specie se nati nella terza decade. Nettuno vi favorisce a lavoro se nati dal 9 al 14 novembre.

Giove e Marte sono benefici se nati nella prima decade. Trovate una via di dialogo molto aperta con la vostra dolce metà, mentre a lavoro sappiate proporvi con intelligenza e fermezza.

La vita familiare vi porta tante soddisfazioni, anche la forma fisica è particolarmente soddisfacente. Vi tuffate in un nuovo legame sentimentale con grande slancio, a lavoro invece siete immersi in un progetto molto intrigante.

Venere è la fautrice di alcuni colpi di scena della giornata, specie se nati nella prima decade. Un sentimento corrisposto sta nascendo quindi cercate di lasciare da parte alcune diffidenze. Saturno conferma la vostra serietà lavorativa.

Transiti moderatamente positivi con Mercurio che può portare un po’ di dissonanze ai nati nella seconda decade. Grande carica erotica per gli uomini grazie a Plutone e Sole ma occhio perché Venere è disarmonica. Pettegolezzi in ufficio? Non date troppo peso e continuate a fare il vostro.