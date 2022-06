Notte Rosa 2022 a Rimini: programma ed eventi da non perdere

Dal 1 luglio oltre 200 gli eventi organizzati dagli oltre 25 Comuni coinvolti, lungo i 110 km di costa adriatica, da Comacchio a Cattolica. Domani si parte con la Notte Rosa a Rimini con concerti ad ingresso gratuito lungo le spiagge: sul palco artisti di fama nazionale e internazionale come Bob Sinclar, Rhove, Rkomi, J-Ax e Shade, poi Blanco, Killa, Ghali, Ryder. Per finire i fuochi d’artificio a mezzanotte. Sempre a Rimini sabato 2 luglio sul palco della Rimini Beach Arena arriva Elrow , il party concepito come un vero e proprio festival di musica.

In Romagna torna La Notte Rosa dall'1 al 3 luglio

Non soltanto Rimini

A Riccione è prevista sveglia all’alba per assistere allo spettacolo delle Albe in Controluce, con in particolare il concerto di Marina Rei domenica alle 5.15. A Bellaria Igea Marina invece si punta forte sul carnevale dei bambini e tutta una serie di iniziative sui tre giorni dedicate alle famiglie, con tanto di concerto domenica sera per i 40 anni di attività di Cristina D’Avena. A Misano nel circuito si terrà la Gt World Challenge , con la partecipazione per due gare sprint della competizione di Valentino Rossi. Un grande concerto è in programma anche ai lidi di Comacchio, dove si esibiranno domani e sabato Elettra Lamborghini e i The Kolors come ospiti d’onore. A Cervia e Milano Marittima musica blues e soul per le strade delle città.