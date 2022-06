Asteroid Day, gli eventi in programma il 30 giugno

L’evento internazionale è stato lanciato per la prima volta nel 2015, con lo scopo di avviare una campagna informativa per scoprire l’universo degli asteroidi e per sapere come proteggersi da eventuali impatti futuri

Il 30 giugno si celebra l’International Asteroid Day, ricorrenza giunta ormai alla sua ottava edizione che ha lo scopo di diffondere la conoscenza sugli asteroidi e di spiegare che cosa può essere fatto per evitare che eventi catastrofici ad essi collegati coinvolgano il pianeta Terra . La data è stata scelta dal gruppo di fondatori formato dal famoso musicista dei Queen, nonché astrofisico, Brian May, dall'astronauta dell'Apollo 9 Rusty Schweickart, dal regista Grig Richters e dal presidente della Fondazione B612 Danica Remy. La volontà è quella di educare il pubblico sul ruolo degli asteroidi nella formazione del nostro sistema solare, sul loro impatto sulle risorse spaziali e sull’importanza di difendere il nostro pianeta da eventuali catastrofi. L'Asteroid Day si celebra ogni anno il 30 giugno, anniversario del più grande impatto di un asteroide, il Siberia Tunguska, sulla Terra.

L’Asteroid Day in Italia

Gli eventi legati all’Asteroid Day sono organizzati in tutto il mondo, in modo indipendente, da musei, agenzie aerospaziali e università e sono indirizzati a tutte quelle persone che vogliono saperne qualcosa in più sugli asteroidi.

Dal 2016, in Italia, il coordinatore dell’Asteroid Day è Gianluca Masi, astrofisico e responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. In occasione di tale ricorrenza, il Virtual Telescope propone una sessione osservativa gratuita in diretta streaming. L’evento è fissato per il 1 luglio alle ore 22:00.