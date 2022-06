Cucinare con Corto Maltese, il libro con le ricette di Hugo Pratt

Hugo Pratt anni fa decise di creare, col suo amico Michele Pierre, un libro in cui ritrovare piatto dopo piatto le atmosfere del suo figlio più celebre. Il volume è ora in libreria, con la prefazione di Massimo Bottura

Si dice che la vera sfida per uno chef sia creare grandi piatti rispettando sempre al massimo la materia prima. Ma quando gli ingredienti sono il silenzio di uno scafo che affronta l’oceano, il suono sincopato di un fiocco che sventola, il legno consunto di un bancone nella pampa argentina, tutto diventa più difficile. Se poi queste atmosfere sono da decenni le compagne fedeli delle avventure su carta di un’icona come Corto Maltese, la sfida sfiora l’impresa. Ma ad Hugo Pratt la voglia di scoprire nuovi confini di certo non mancava e anni fa decise di creare col suo amico Michele Pierre un libro in cui ritrovare piatto dopo piatto le atmosfere del suo figlio più celebre. “La cucina ha sempre fatto parte della sua vita e naturalmente l’ha trasmessa a Corto Maltese” spiega a Sky TG24 Patrizia Zanotti, Managing Direttore della Cong, la società che gestisce i diritti delle produzioni di Hugo Pratt ed editore del Libro.