Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell’8 giugno

Marte e Giove sono favorevoli e decretano un trionfo dei vostri talenti. Mercurio e Saturno fanno lo stesso presentandovi come un fuoriclasse. In amore vi accorgete che volete porre fine alla vostra condizione da single, mentre a lavoro non pentitevi di fare mosse audaci.

Venere vi trova un ottimo stato psicofisico e vi rende pieni di energie, con Plutone che vi colma di forza creativa e anche Nettuno e Urano che vi favoriscono se nati in seconda e terza decade. Saturno è provocatorio oggi in amore così come Mercurio. A lavoro vi mostrate autentici fuoriclasse.

Transiti che stimolano voglia di rinnovamento. Bilancio sentimentale oggi per voi con Giove benefico che spiana i vostri passi se nati dall’1 al 9 giugno. Se invece siete nati dal 2 al 13 giugno Sole e Luna vi daranno le forze giuste per la giornata lavorativa.

Plutone non è molto congeniale oggi ma potete contare su Urano. Venere vi dà largo spazio per i sentimenti se nati dal 2 al 10 luglio. Nella vostra attività lavorativa inserite grande estro se nati nella seconda decade.

Luna è straordinariamente vivace e passionale e vi trasmette queste sensazioni. Urano è un po’ dissonante e può rendervi poco lucidi così come anche Saturno può rendervi un po’ insofferenti alle ritualità che la coppia impone. Sole e Marte sono entrambi positivi a lavoro se nati dal 4 al 14 agosto.

Urano è in posizione benevola per i nati dal 4 al 10 settembre. La solidità e sicurezza in voi saranno molto alte. Plutone e Venere sono molto armonici in amore, mentre a lavoro vi prende un’irresistibile voglia di indipendenza, con in più un grande desiderio di shopping.

Nuovo giorno baciato dalla fortuna e dal senso dell’umorismo. Saturno, Sole e Luna sono tutti ben disposti in amore e vi spingono ad attrarre chi vi piace se nati dal 7 al 15 ottobre. Luna vi sostiene in opportunità economiche da cogliere.

Plutone risplende per voi con tutta la sua forza se nati dal 14 al 18 novembre. Nettuno conferma anche la vostra fortuna. Luna vi darà una visione lucida di eventi e situazioni che riguardano l’amore, mentre Urano vi rende decisamente agguerriti sul posto di lavoro.

Saturno è molo felice oggi, così come Plutone molto energico. Luna inoltre si esprime positivamente sulla vostra esigenza di spiritualità. Siete a un crocevia molto importante della vostra esistenza affettiva se nati dal 10 al 16 dicembre. A lavoro i capi vi attestano la loro stima.

Marte non è molto congeniale oggi per i nati nella terza decade, anche se Nettuno è positivo. Plutone vi porte la mano per darvi aiuto, anche monetario ma soprattutto in amore. Operosità al massimo nella giornata lavorativa.

Luna e Saturno vi danno sostegno oggi. Sarete passionali e coinvolgenti in amore se nati nella prima decade, grazie a Luna. Ottimi risultati a livello professionale.

Urano è in armonia ma Luna e Sole vi portano alcune insidie. Plutone vi spinge a dichiararvi a una persona che vi ha colpito se nati a marzo, mentre a lavoro Marte vi rende spediti ed efficienti.