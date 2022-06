Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 2 giugno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 2 giugno.

Luna non è molto congeniale e pure Plutone vi guarda imbronciato se nati dal 17 al 20 aprile. Sole fortunatamente vi sorride in amore se nati nella seconda decade ma Luna vi pungola molto anche nella programmazione di concorsi ed esami se nati nella seconda decade.

Giornata molto vivace con Luna e Plutone che vi danno socievolezza e umorismo se nati nella terza decade. Se siete single Nettuno vi dona energie fisiche e mentali per trovare un nuovo amore qualora siate nati tra il 14 e il 16 maggio. In caso di concorsi Urano vi sosterrà se nati nella seconda decade.

Marte e Giove vi garantiscono un tono vitale alto e fresco. Saturno sarà il vostro faro nell’ambito relazionale se nati dal 10 al 15 giugno, così come anche sarà in grado di darvi capacità di esprimervi correttamente se siete sotto esame.

Plutone non vi è completamente congeniale oggi e infatti vi chiede di stare tranquilli con l’attività fisica. Nettuno è in bell’aspetto se cercate un rapporto fisso in amore e siete nati nella terza decade. Plutone è sfavorevole nella memorizzazione di concetti se state studiando.

Giove e Marte sono molto buoni a livello di tono vitale e umore oggi. Nel rapporto di coppia servirà una comunicazione schietta e sincera con il partner per via di Luna se nati dal 24 al 28 luglio. Urano è dissonante nelle spese se nati dal 31 luglio al 7 agosto.

Urano e Plutone vi assistono dandovi intelligenza e garbo. In amore c’è grande sintonia con la persona che state frequentando, sia un partner fisso oppure occasionale. Nettuno però vi chiede di essere più parsimoniosi con il denaro se nati in prima e terza decade.

Sole e Saturno vi sostengono anche se Plutone e Marte sono negativi se nati tra il 24 e il 29 settembre. Momento molto propizio in amore: se siete single, sappiate farvi avanti! Saturno vi spiana la strada se dovete sostenere interrogazioni e siete nati tra il 14 e il 18 ottobre.

Luna vi concede una giornata piena di ottimismo e scambi familiari. Nettuno e Luna vi danno grandi stimoli e desideri nel rapporto di coppia, mentre Luna in particolare vi aiuterà con le materie letterarie e linguistiche.

Saturno vi rende spumeggianti e briosi in questo giorno di festa, con una forma fisica di tutto rispetto grazie a Plutone. Se nati dal 14 al 16 dicembre potreste avere però alcuni problemi in famiglia. Marte e Giove vi spingono a osare in amore, mentre se state studiando e fate parte della prima decade cercate di essere particolarmente logici.

Giornata che trascorrete nella bontà familiare grazie a Urano. Nettuno vi apre a emozioni soddisfacenti e incredibili ed è anche in grado di farvi rendere bene nelle materie scientifiche se siete agli sgoccioli con gli esami universitari.

Urano è dissonante per i nati dal 4 al 9 febbraio ma niente paura perché Marte e Giove sono positivi. Sole e Saturno vi spingono a consolidare il vostro legame di coppia se nati dal 9 al 14 febbraio mentre Sole in particolare vi aiuta nello studio se nati nella terza decade.

Giornata frizzante e positiva con Nettuno e Luna favorevoli ma Sole negativo se nati dal 5 al 12 marzo. C’è la necessità di chiarire una questione pratica con la persona al vostro fianco se nati nella terza decade. Urano vi rende concentrati nelle materie d’esame.