Oroscopo del 22 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Giornata molto positiva con energia e passione dalla vostra. Anche in amore Venere vi sosterrà se nati dal 12 al 17 aprile. Saturno invece vi appagherà sotto il profilo economico se nati nella terza decade.

Mercurio vi guida nelle scelte da compiere oggi in campo familiare. La vostra forma fisica è più o meno discreta grazie a Saturno. Lieve calo di energia passionale oggi per via sempre di un Saturno tecnicamente ostile. Nettuno è però in angolo armonico per la terza decade, così come Mercurio se state studiando.

Sole, Luna, Giove, Venere e Mercurio sono i vostri angeli custodi. In amore dovrete prendere un po’ in mano la situazione a riguardo di una difficoltà pratica da affrontare. Mercurio vi aiuta nella preparazione di esami se nati nella prima decade.

Luna vi darà maggiori spazi mentali ed emotivi da coltivare. Se nati tra il 27 giugno e il 7 luglio troverete anche una Luna molto romantica. Il vostro pensiero dominante è quello di assestarvi su solide basi economiche e Urano ve lo consentirà se nati nella seconda decade.

Saturno vi sostiene se nati ad agosto ma provoca anche cali di energia. Vi dedicate profondamente a chi corrisponde i vostri sentimenti oggi mentre – se nati dal 25 al 29 luglio – sarete intraprendenti lavorativamente anche oggi.

Domenica molto vivace anche se con alcuni pianeti lievemente dissonanti. Nettuno infatti può darvi qualche piccola scontentezza in amore, anche se Plutone sarà in angolo armonico se nati nella terza decade. Sempre Plutone vi aiuterà in vista di interrogazioni o esami.

Mercurio e Sole vi donano intelligenza, amabilità e simpatia. Anche Luna vi stimola a proporvi in nuovi ambienti e frequentare nuove persone se nati dal 16 al 22 ottobre. Giove è un po’ negativo per i nati nella prima decade e vi rende più svagati del solito nello studio.

Plutone vi fa godere di un discreto calore umano se appartenete alla terza decade. L’intesa con la vostra dolce metà si rivela abbastanza serena oggi, mentre a lavoro cercate di sfruttare un po’ di pausa anche per comprendere il vostro futuro.

Saturno vi stimola se nati dal 15 al 20 dicembre. L’amore per voi è un bersaglio mobile ma state attenti perché alcune occasioni potrebbero davvero farvi battere il cuore. Nettuno vi omaggia a livello di liquidità se nati tra il 13 e il 18 dicembre.

Clima congeniale oggi con Urano, Nettuno, Marte e Plutone in splendido aspetto – soprattutto amoroso – se nati tra seconda e terza decade. Se festeggiate gli anni tra il 3 e il 7 e il 9 e il 15 gennaio, Nettuno vi darà intuito negli affari.

Saturno fa spirare un’aria di fortuna se appartenete alla terza decade. Sempre Saturno è in ottimo aspetto per le conquiste erotiche mentre Plutone e Marte vi faranno svoltare a livello di esami e concorsi.

Momenti di gioia ma anche provocazioni oggi se nati dal 20 al 24 febbraio. Urano innalza la voglia di mettervi alla prova in amore, mentre Nettuno è favorevolissimo nello studio delle lingue straniere per chi ne ha bisogno.