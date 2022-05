Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 21 maggio

Plutone è ostile e potrebbe portare un po’ di noia in famiglia. Marte e Venere vi regalano alcuni flirt divertenti e un folgorante incontro. Mercurio vi aiuta a completare alcuni lavori in casa grazie al sostegno di amici.

Giornata molto intrigante grazie a Nettuno e Marte, molto grintosi. Mercurio è molto allegro e vi fa passare una serata divertente con una persona che avete scelte se nati nella prima decade. Sempre Mercurio vi rende particolarmente esigenti a lavoro se nati ad aprile.

Sole, Luna, Venere e Mercurio vi favoriscono se nati nella prima decade. La vostra attitudine alla prospettiva amorosa gioca un ruolo fondamentale per voi stessi in amore, mentre Mercurio a lavoro vi darà un discreto fiuto per gli affari.

Nettuno e Marte vi forniscono mezzi per mettere in luce la vostra personalità. Oggi riuscite nel miracolo di combinare logica e sentimenti. Se siete liberi professionisti farete programmi a lunga gittata grazie a Urano, se nati a luglio.

Scena di grande socievolezza oggi se nati dal 18 al 22 agosto. Farete fuori i rami secchi in amore se nati in seconda e terza decade, mentre a lavoro saprete dare estro alla vostra attività se nati dal 12 al 19 agosto.

Urano favorisce i nati nella seconda decade, mentre Plutone spalleggia fortemente quelli nati dal 16 al 19 settembre per quanto riguarda i traguardi sentimentali. Sempre Urano vi fa amministrare egregiamente le sostanze economiche.

Plutone vi mostra una sensibilità medianica se nati nella terza decade. Appagamento delle emozioni al centro della vostra vita oggi, anche se forse state trascurando un po’ la vostra dolce metà. Mutamenti lavorativi vi lasciano frastornati ma Saturno vi protegge se nati nella terza decade.

Giornata molto positiva con Marte e Nettuno molto felici. Nettuno in particolare vi invita a guardare avanti per ciò che concerne l’amore, mentre Plutone vi spalleggia negli studi scientifici se nati a novembre.

Nettuno vi guarda un po’ di traverso ma Saturno vi regala la sua preziosa amicizia. Nonostante un po’ di goffaggine potrete conoscere qualche persona interessante se nati dal 24 al 29 novembre. Urano stimola la vostra parte creativa nelle azioni casalinghe.

Nettuno, Marte, Urano e Plutone sono i benefattori della vostra eccellente forma psicofisica, specie se nati tra seconda e terza decade. Se invece siete nati dal 17 al 20 gennaio Plutone farà fiorire la passione con una persona conosciuta da poco. Urano e Marte vi ricordano di pensare alla vostra evoluzione professionale se nati nella terza decade.

Saturno vi offre sveltezza mentale, anche se Urano vi fa mancare un po’ di energie. Nettuno vi spalanca alcune sorprese negli scenari sentimentali, mentre a lavoro potrete muovere a vostro piacimento la scacchiera professionale.

Giove è il vostro patron ideale. Sta per arrivare la stagione di curiosità e desideri: non fatevi bloccare da inutili timidezze, come spiegano anche Marte e Nettuno se nati in prima e terza decade. Urano e Marte favoriscono il garbo e le virtù diplomatiche dei nati in febbraio.