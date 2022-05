Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 maggio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 20 maggio.

Saturno è molto favorevole per i nati dal 12 al 17 aprile. Vi ritagliate il tempo che serve per una romantica cena con la vostra dolce metà, mentre a lavoro Marte e Sole vi favoriranno se nati nella prima decade.

Luna vi induce a essere intuitivi e in forma. La vostra parte affettiva resterà molto in evidenza grazie a Plutone, se nati nella terza decade. Se nati invece dal 2 al 9 maggio la vostra razionalità vi farà padroneggiare alcune situazioni lavorative ingarbugliate.

Marte e Nettuno sono contrari ma il resto del cielo è sereno, specie grazie a Saturno se nati dal 12 al 16 giugno. Sole renderà la vostra vita sentimentale solida, con possibilità di nozze. Saturno invece vi aiuterà a risolvere alcune delicate questioni lavorative se nati nella prima decade.

Umore sereno e forma fisica strepitosa oggi, anche se Giove semina qualche piccolo problema familiare. Urano e Nettuno vi danno estro e creatività in amore mentre a lavoro Nettuno vi aiuterà in campo finanziario.

Urano vi costringe a prendere il timone della giornata con vigorosa sicurezza, con Saturno che vi provoca nella voglia di andare oltre. Venere è molto luminosa in amore se nati nella terza decade. A lavoro Urano vi fa uscire allo scoperto: ci sarà da lavorare ma poi arriverà un po’ di riposo.

Se nati nella prima decade Luna sarà benefica. In amore siete molto affamati ma cercate di stare ben attenti al vostro tallone d’Achille, cioè la possessività. Se nati tra il 17 e il 21 settembre Plutone sarà vostro alleato a lavoro.

Saturno vi dà consapevolezza e una strada serena oggi. Mercurio inoltre vi dà un’incredibile accortezza nello scansare ostacoli. Saturno vi predispone a un incontro che vi renderà felici mentre a lavoro cielo radioso per i nati dal 24 al 29 settembre.

Urano è un po’ negativo così come Saturno quindi fate attenzione se nati nella terza decade. Sempre i due pianeti contrari potranno portare qualche problema in amore mentre dal punto di vista economico-professionale dovrete prendere di petto certi obiettivi.

Saturno nutre la vostra focosa euforia se nati nella terza decade. I nati dal 23 novembre al 4 dicembre vivranno un colpo di fulmine improvviso, mentre chi è nato nella terza decade si muoverà in maniera opportuna in ufficio.

Plutone e Urano sono entrambi molto positivi e vi aprono gli occhi su alcuni cambiamenti da apportare. Un po’ di dissonanza con la vostra dolce metà, ottime occasioni invece per i single di gennaio. A lavoro Plutone e Luna vi sostengono se nati nella terza decade.

Mercurio vi invia influssi di vitalità e dinamismo, così come di equilibrio. Non vi lasciate sfuggire una grossa occasione in campo affettivo, mentre a lavoro – se nati dal 13 al 17 febbraio – risulterete stanchi ma felici.

Luna potrebbe favorire alcuni dei vostri piani, così come anche Giove e Nettuno. Da recuperare però un po’ di forma fisica ottimale. Nettuno ispira il vostro romanticismo con Plutone che vi darà razionalità se nati nella terza decade. Una promettente sfida professionale si presenta all’orizzonte.