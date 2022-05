Oroscopo del 19 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 19 maggio.

Venere vi favorisce a livello emotivo, così come anche Sole non vi pone alcun ostacolo oggi. Venere vi stimola inoltre a star dietro alle situazioni sentimentali che avete vissuto. Saturno e Mercurio vi favoriranno per concorsi o esami se nati a marzo.

Luna e Plutone vi stanno accanto se nati nella terza decade. Mercurio vi fa molto furbi e fintamente indifferenti in amore: un atteggiamento che colpirà nel segno. Siete liberi professionisti o imprenditori? Mercurio e Plutone vi favoriranno se nati dal 17 al 20 maggio.

Giornata molto brillante grazie a Saturno, specie in famiglia. Sempre Saturno vi fornisce grande logica per arrivare a nuovi scenari amorosi se nati nella terza decade. Urano è benefico nell’ambiente lavorativo.

Sole è abbastanza congeniale dal punto di vista della forma fisica e del tono muscolare. Il vostro amore vi reclama un po’ se nati nella terza decade, a dispetto di amicizie e famiglia. Nettuno è in ottimo aspetto lavorativo se nati tra il 13 e il 17 luglio.

Giove vi fa partire lanciati a mille oggi e anche Venere vi sostiene. Se siete single Urano sarà dissonante per i nati dal 2 al 10 agosto, mentre a lavoro un radioso Mercurio vi assisterà se nati da tra il 23 e il 26 luglio.

Urano vi invita a testare il vostro acume oggi se nati dal 3 al 10 settembre. Plutone intreccia straordinari giochi di desiderio che si riveleranno molto durevoli se nati dal 13 al 17 settembre. Le amicizie formatesi a lavoro vi aiuteranno in una giornata dura.

Giornata spensierata grazie a Mercurio e Sole. Se siete single questo è il momento giusto per essere colpiti dalla freccia di Cupido: appostatevi in ambienti nuovi e garbati con contatti diversi. Saturno è molto positivo in ufficio, nonostante la noia.

Marte e Plutone mettono in mostra la vostra grinta. Plutone fa fluire dentro voi una prodigiosa linfa vitale amorosa se nati nella terza decade. Non vi lasciate scappare l’occasione di investire un gruzzolo su un affare importante.

Saturno e Venere vi sono molto congeniali e vi regalano una giornata frizzante se nati dal 23 al 26 novembre. Venere accompagna le vostre scelte affettive, mentre Saturno favorisce a lavoro i nati nella terza decade.

I pianeti vi vengono incontro oggi dopo una fase di dissonanza. Plutone e Nettuno in particolare vi sorreggono in amore, mentre Urano vi consentirà di pianificare ogni passo dell’esperienza lavorativa.

Scenario piuttosto ambiguo con Urano che vi blocca un po’ se nati a gennaio e Mercurio invece molto pimpante. La vostra dolce metà richiede maggiore impegno da parte vostra nella relazione, mentre a livello lavorativo Saturno sarà vostro alleato se nati dal 12 al 15 febbraio.

Mercurio fa appannare un po’ la vostra vitalità ma niente di grave, ci pensa Giove a darvi ottimismo. Luna vi fa sentire a vostro agio nelle situazioni affettive, se nati a febbraio. Saturno vi darà fiducia se siete sotto esame e se nati tra il 13 e il 16 marzo.