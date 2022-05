Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 15 maggio

Giornata di festa con Mercurio che vi dona grandi possibilità comunicative. Venere vi spalleggia in amore se nati dal 9 al 13 aprile, mentre a lavoro Saturno, Mercurio e Urano vi aiutano nella riorganizzazione dei piani.

Giove è vostro buon vicino oggi e vi aiuta in famiglia. Vivete ideali molto puri in amore grazie a Venere e sarete disciplinati e profondamente versatili per quanto riguarda le materie da studiare grazie a Mercurio, in particolare se nati tra fine aprile e inizio maggio.

Mercurio vi sostiene se nati tra il 22 e il 27 maggio. Saturno e sempre Mercurio sono benefici anche a livello d’amore, mentre se siete sotto stress per esami o concorsi pubblici avrete una grande concentrazione nello studio.

Sole vi allieta la giornata. Se siete single e appartenete alla seconda decade potreste scoprire corteggiatori inaspettati. Mercurio vi dà la chance di stare al passo con lo studio, specialmente sulle materie giuridiche e scientifiche.

Venere e Giove vi danno una grossa mano se nati dal 13 al 17 agosto. I vostri sentimenti vivono un periodo importante, con una fiamma che arde molto forte in voi. Mercurio vi regala molta fortuna se state preparando esami.

Se nati tra il 16 e il 20 settembre Plutone vi infonderà una grossa energia. Sole vi sostiene molto in amore se nati tra il 15 e il 17 settembre. Se state preparando esami o concorsi, Urano vi favorirà se nati nella prima decade.

Ottime posizioni astrali se nati dal 7 al 10 ottobre, anche se venere e Giove sono negativi. Un semplice flirt si trasforma in qualcosa di più se nati nella seconda decade. Se nati tra il 4 e il 7 ottobre le vostre finanze andranno incontro a miglioramenti.

Giornata di grande armonia per voi. Plutone vi dà un insperato romanticismo e vi guarda benevolo, così come Nettuno, se siete single nati tra il 12 e il 16 novembre. Chi è nato invece tra il 5 e il 14 novembre avrà Sole imbronciato e potrebbe perdere un po’ di concentrazione nello studio.

Giove vi dà perfetta forma fisica e ottima armonia familiare. Nettuno rendere l’aria un po’ tesa in amore specialmente se nati nella prima decade. Cercate di non sperperare troppo denaro nella giornata odierna.

Marte e Nettuno vi sostengono se nati nella terza decade. Urano e Sole vi obbligano a fare i conti con le pause o le zone di silenzio in ambito sentimentale, specie se nati nella seconda decade. Urano è al vostro fianco a lavoro se nati dal 5 al 9 gennaio.

Grossi apporti di fortuna da Giove, anche in famiglia. Una relazione amichevole sta diventando pian piano qualcosa di più grazie a Mercurio, specie per i nati nella seconda decade. Se nati tra il 16 e il 18 febbraio Plutone vi renderà lo spirito audace a lavoro.

Luna vi farà dedicare con entusiasmo alla famiglia. Siete al crocevia di alcune decisioni affettive e le sperimentate fortemente con Marte positivo e Mercurio negativo. In campo economico Sole vi chiede di stare attenti alle spese.