Oroscopo del giorno, le previsioni del 14 maggio segno per segno

Venere vi accoglie felicemente oggi anche se Plutone vi guarda ancora di traverso se nati tra il 16 e il 20 aprile. Sempre Venere vi avvolge nel morbido comfort della vita di coppia. Se svolgete una professione a contatto con il pubblico Mercurio spianerà i vostri passi.

Plutone spazza via alcune negatività di oggi. Sole e Nettuno vi danno una grande illuminazione per quanto riguarda il cammino affettivo. Un po’ di ozio oggi a lavoro, con Saturno dispettoso che non vi facilita i compiti.

Nettuno imbronciato vi rende bizzosi se nati dal 13 al 16 maggio. Giove, Venere, Mercurio vi guardano comunque di buon occhio. Mercurio in particolare vi aiuta in amore se nati tra prima e seconda decade. Se appartenete invece alla terza, la fortuna vi sorreggerà a lavoro.

Nettuno rende la vostra vita più affine a ciò che desiderate, specie se nati nella terza decade. Luna vi fa veleggiare sulle ali di una spensierata incoscienza emotiva oggi, con Urano che invece vi dà molta fortuna a lavoro se nati tra il 3 e il 5 luglio.

Giove, Mercurio e Venere vi rendono l’aria frizzante di iniziative. Giove e Venere sono in particolare favorevoli pure in amore per i nati in luglio. Urano però vi è contrario a lavoro se nati tra il 31 luglio e il 7 agosto.

Marte è negativo oggi e pure Mercurio vi guarda un po’ con il broncio. Vi riscaldate comunque il cuore grazie all’intimità con la persona che avete al vostro fianco. Dopo alcune difficoltà lavorative ritrovate le energie per fare bene.

L’amicizia oggi si prende tutti gli scenari se nati tra il 10 e il 15 ottobre, anche se il tono e l’umore possono risentire del fatto che Giove e Plutone siano negativi. Se siete single tenete d’occhio le vostre frequentazioni recenti, mentre a lavoro Saturno privilegia i nati nei primi di ottobre.

Luna provoca in voi uno stato d’animo molto particolare oggi, con Nettuno che in amore è super romantico e un Saturno moderato. Se siete liberi professionisti la vostra attività vivrà una fase molto fertile.

Non vi lasciate frastornare da un po’ di nervosismo portato da Mercurio se nati tra il 25 e il 20 novembre. Se invece siete nati dal 15 al 17 dicembre Plutone sarà molto benevolo in amore. Nella vostra professione al momento siete molto soddisfatti.

Giornata in cui dovrete pazientare molto, specie se nati nella terza decade, anche se Plutone è dalla vostra parte. Nettuno vi fa riflettere sulla consistenza della vostra relazione, se nati nella terza decade. Focalizzate meglio quelle che possono essere le vostre ambizioni lavorative.

Saturno vi dà l’occasione di prendere in mano molte iniziative, anche a livello amoroso e sessuale, grazie a Venere. Se vi occupate di lavori con rapporto con il pubblico Mercurio vi darà la possibilità di creare una bella rete di contatti se nati a febbraio.

Luna e Sole sono molto ricettivi per i nati nella seconda decade e vi danno buona salute psicofisica. Urano veglia su di voi se nati a marzo e Nettuno farà rompere gli indugi ai single. Se svolgete un’attività autonoma e siete nati a marzo troverete nuove opportunità.