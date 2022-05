Oroscopo del 13 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Venere e Giove vi favoriscono nella vita familiare. Se siete single Plutone scombina un po’ le piste del vostro percorso. Venere, Giove, Marte, Saturno e Mercurio sono tutti molto positivi nell’ambito professionale.

Urano favorisce i nati nella seconda decade. Venere e Giove – sempre insieme a Urano ma anche a Nettuno e Sole – vi conferiscono adattabilità a tutte le circostanze affettive. Serietà e rigore sono il marchio distintivo a lavoro.

Marte vi contrasta in più di un’occasione se nati dal 9 al 13 giugno. Mercurio è molto felice per voi sentimentalmente parlando, mentre Saturno vi farà respirare aria nuova se nati nella terza decade a livello lavorativo.

Giove e Plutone sono in contrasto oggi. Se siete ancora in cerca dell’anima gemella la situazione astrale potrebbe risultare al momento troppo complessa. Mercurio vi suggerisce prudenza nelle questioni economiche.

Il vostro fiammeggiante ottimismo la fa da padrone anche se Urano resta contrario per i nati dal 25 al 28 luglio. Venere vi favorisce in amore se nati dal 14 al 17 agosto, mentre a lavoro il vostro fiuto percepirà alcuni momenti opportuni.

Urano vi sostiene dopo alcune turbolenze. Plutone è molto bello a livello sentimentale se nati tra il 18 e il 21 settembre. Se svolgete una professione indipendente e siete nati tra il 5 e il 9 settembre, Urano vi suggerirà di prendere fiato in ufficio.

Quadro astrologico abbastanza positivo con Saturno che spicca. Mercurio e Giove sono un po’ provocatori in amore, mentre se avete abbracciato la libera professione Venere vi favorirà se nati tra il 13 e il 17 ottobre.

Saturno vi contrasta un po’ oggi. Se nati dal 13 al 17 novembre Urano sarà un po’ contrario in amore, così come per i nati tra il 2 e il 7 dello stesso mese. Marte non vi abbandona a lavoro e vi sostiene.

Sicuramente state vivendo una fase di maggiore stress, con Marte che vi tiene il broncio se nati nella terza decade. Mercurio vi provoca un po’ in amore ma nulla di serio. Saturno vi darà il modo giusto di procedere in campo lavorativo.

Saturno e Sole vi sono vicini così come Urano. Plutone vi dona un grande carisma sentimentale se nati dal 14 al 17 gennaio. Urano è operosissimo e vi fa fare una bella figura oggi a livello professionale.

Urano è vostro fedele alleato oggi. Un’insolita voglia di tenerezza vi invade se nati tra il 15 e il 18 febbraio. Venere può portare buone notizie amorose, mentre a lavoro l’arte della diplomazia sarà fondamentale.

Urano e Nettuno vi alleggeriscono lo spirito, anche se Mercurio è contrario. Urano vi darà la possibilità di assestare un amore iniziato da poco, mentre Nettuno amplifica le vostre doti lavorative se nati dal 9 al 15 marzo.