Firenze, in un vecchio rifugio antiaereo nasce una galleria d'arte

Nel 1943 era un rifugio antiaereo, oggi è un luogo dedicato all'arte e alla cultura. Nel cuore di Firenze. "Rifugio digitale" nasce dal recupero di quello che era conosciuto come "Rifugio della Fornace", un'antica galleria sotterranea usata durante la seconda guerra mondiale come rifugio antiaereo per gli abitanti del capoluogo toscano. Gli spazi sono stati curati e pensati da Archea Associati per accogliere la realtà digitale di ogni genere e forma. Lo spazio espositivo si trova sotto piazzale Michelangelo, a pochi passi dall'Arno, e ha aperto i battenti con una mostra di Fabrizio Plessi, artista tra i primi in Italia a sperimentare la videoarte.

Uno spazio che non riposa mai davvero vedi anche Mostra Klimt a Piacenza, 25mila prenotazioni per il primo giorno In 165 metri quadrati la galleria digitale accoglierà quadri, mostre d'arte e di fotografia, eventi e presentazioni. Il tunnel ospita 16 schermi: una struttura versatile e in continuo aggiornamento. "Uno spazio che non riposa mai davvero", spiegano dall’organizzazione. "Il Rifugio Digitale non è altro che un innovativo incrocio culturale che, proprio in una città come Firenze, trova stimoli per confrontarsi e sovrapporsi al preesistente", ha detto Fabrizio Plessi che inaugura la nuova galleria con una mostra che resterà aperta fino al 31 maggio.