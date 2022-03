L'estro di Vasilij Kandinskij in mostra a Rovigo

Fino a giugno è possibile apprezzare la bellezza delle sue creazioni, che in alcuni casi attingono alla cultura popolare della Russia profonda, quella contadina delle case, dei mobili e dei costumi variopinti con cui entrò in contatto durante una spedizione nel territorio della Vologda, in Siberia.

Divisa in sezioni, l’esposizione prende il via dagli esordi dell’artista, a Monaco di Baviera, per approfondire poi il suo approdo a Murnau e la scoperta dello “spirituale nell’Arte”, per sfociare quindi nel magico momento del “Cavaliere azzurro” e della conquista dell’astrattismo (1911-1914). Ancora il ritorno in Russia (1914-1921) e l’esperienza al Bauhaus (1922-1933), sino agli ultimi anni del Maestro in Francia. Le opere sono concesse in prestito da musei russi, innanzitutto, ma anche da numerose istituzioni europee.