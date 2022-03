Bizarro Comics, gli eroi e antieroi Dc come non li avete mai visti

Artisti del calibro di Matt Groening, Jeff Smith, Paul Pope e tanti altri si prodigano per fornire una versione inedita dei personaggi della Justice League, e non solo, in racconti nello stile del doppio folle di Superman

Un volume strano, anzi davvero Bizarro. Facile definire Bizarro Comics (ed. Panini), una raccolta di racconti nei quali tanti autori si divertono a presentarci i personaggi della Dc Comics visti, oltre che dai loro occhi, dalla lente deformata di quelli del folle “doppio” di Superman. E così artisti del calibro di Matt Groening (sì, proprio il papà dei Simpson), Jeff Smith, Paul Pope e tanti altri si prodigano per fornire una versione che non avete mai visto dei supereroi come quelli della Justice League (compreso un Batman stile Salvador Dalì) e non solo, di solito impegnati a contrastare il protagonista del libro o affiancarlo in storie classiche del genere.