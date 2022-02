Oroscopo del giorno, le previsioni del 15 febbraio segno per segno

Sole vi infonde un senso di rinnovamento e rinascita, date spazio a nuove iniziative in ogni campo. Questa giornata è dedicata ai single, protetti da San Faustino. Non mancano le occasioni di flirt o svolazzamento divertente se nati nella seconda decade. Le canzoni giuste per i single? Per voi sicuramente “Pensiero stupendo” di Patty Pravo. Con rapidità ed efficienza portate a termine i vostri compiti lavorativi.

Un team di pianeti non vi è congeniale, specialmente Luna. A San Faustino non vi disperate più di tanto dell’essere single e anzi date sfogo alla vostra libertà per mettervi in pista. Una bella canzone per cuori solitari da ascoltare è “Libera la mente” di Giorgia. A lavoro macinate grandi quantità di mansioni.

Sole è ancora molto amico, Giove invece è un po’ imbronciato oggi. Siete un segno che meno di altri soffre la solitudine, peraltro è altamente probabile che la vostra volontà di fare gli scapoloni emerga prepotente. “Calore” è la canzone giusta per voi oggi, di Emma Marrone. Sole vi favorisce a lavoro se nati nella terza decade.

Luna vi porta buona salute e resistenza alle malattie. Il vostro modo di affrontare San Faustino è molto tranquillo per voi oggi, vi adattate a ogni situazione. La vostra canzone? “Chiamami ancora amore” di Roberto Vecchioni. Urano è ben messo e benefico a lavoro per chi è nato nella seconda decade.

Saturno e Sole vi danno alti e bassi nel tono e nell’umore. Festa di San Faustino che vi omaggia se siete single, riuscite a non farvi pesare la situazione. “Vivere a colori” di Alessandra Amoroso è il vostro motto-canzone di oggi. Luna vi aiuta molto a lavoro se nati nella terza decade.

Urano vi porta una ventata di energia e voglia di costruire, così come anche Sole. San Faustino, protettore dei single, vi dà una buona condizione mentale per accogliere questa giornata. “La mia banda suona il rock” di Ivano Fossati è la vostra canzone per oggi mentre oggi a lavoro Marte e Urano sono i vostri pianeti vincenti.

Saturno vi dà una bella ventata di freschezza e la possibilità di programmare qualche viaggio. Siete il segno meno predisposto a rimanere single e quindi oggi soffrite un po’ questa giornata. Alice canta per voi “Prospettiva Nevski”, la canzone giusta per il vostro momento single. Sole e Mercurio ma anche Saturno vi consegnano le giuste chiavi lavorative.

Sole vi invoglia a rivoluzionare l’esistente anche oggi, in una giornata particolare. Il vostro segno però non dà tanta importanza alla coppia, va bene anche stare soli. “Voglio vivere in un attimo” di Biagio Antonacci è la vostra canzone. Venere, Marte e Plutone se nati nella terza decade vi fanno capitalizzare ciò che state costruendo.

Saturno continua la sua magnifica sosta insieme a Mercurio. Giornata a protezione dei single, con Giove e Nettuno che vi proteggono. “Chiedimi quello che vuoi” di Nada è la classica e brillante canzone giusta per oggi. Se dovete spostarvi per lavoro Mercurio spiana felicemente le vostre strade.

Marte vi dona una grande forma fisica con enorme lucidità. Sopportate bene la giornata da single in questa festa particolare, con la canzone “Un malato di cuore” di Morgan che rappresenta la vostra colonna sonora. Marte e Urano favolosi vi guidano a lavoro se nati nella seconda decade.

Sole apre in voi una fase di rinnovamento, con un ottimo clima in famiglia. Il vostro segno vive la condizione da single in modo scanzonato, ascoltando magari “Un bacio d’addio” di Nina Zilli. Sole, Saturno e Mercurio vi aprono a nuovi orizzonti se nati nella seconda decade.

Giove e Urano vi guardano benevoli se nati nella seconda decade. Vivete il giorno di San Faustino in maniera molto sentimentale, per voi amare è fondamentale e sperate di farlo presto. Non a caso la canzone giusta per voi è “Emozioni” di Lucio Battisti. Siete dei fuoriclasse in ambito lavorativo!