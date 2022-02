Carnevale di Venezia 2022, il programma completo della nuova edizione

Si inizia domani, sabato 12 febbraio, con uno spettacolo di teatro dedicato ai bambini e un concerto pensato per gli appassionati di musica. Il finale il prossimo 1 marzo. Titolo dell'edizione: “Remember the Future”, ispirato a una citazione di Salvador Dalì

Ancora 24 ore e a Venezia sarà di nuovo Carnevale. Nonostante un rallentamento delle restrizioni non ci saranno cortei acquei nè palchi in piazza e bisognerà rinunciare anche ai "voli" dell'Angelo, dell'Aquila e del Leon in piazza San Marco. Salteranno pure i cortei delle Marie e del Toro, così come le sfilate dei carri, sia sulle isole che sulla terraferma. Sarà comunque un'edizione multidimensionale, spiega l'organizzazione, “in cui la fisicità della manifestazione tradizionale si integrerà con la parte virtuale, utilizzando la tecnologia per coinvolgere anche chi vorrà partecipare da remoto” (IL CALENDARIO DEGLI EVENTI).