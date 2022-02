Gucci apre a Firenze il cocktail cafè Garden 25 per San Valentino

L'inaugurazione lunedì 14 febbraio per festeggiare con apertivi "no stop" la giornata degli innamorati in una cornice suggestiva ed elegante, su ispirazione di uno storico fioraio che una volta occupava quegli spazi

Il nuovo café & cocktail bar della Maison Gucci apre a Firenze il giorno degli innamorati. L’inaugurazione sarà lunedì 14 febbraio. La location in piazza della Signoria, nell’angolo dove fino a qualche anno fa c’era uno storico fioraio. Un’appendice del vicino Gucci Garden inaugurato nel 2018. Il Gucci Giardino 25, col numero portafortuna dello stilista della maison con le due C, propone pranzi e apertivi in uno spazio suggestivo di Firenze . Un locale sempre aperto, allestito con gusto in un’atmosfera accogliente. Soffitto con travi in legno scuro, parquet in rovere, divani e poltrone in pelle blu. Il tutto adornato da fiori di ogni tipo e grandezza, su ispirazione dello storico fioraio che una volta occupava gli spazi. Dentro 16 coperti,

fuori grandi spazi "da condividere questa estate con il vicino Gucci Garden" assicura Martina Bonci la direttrice del cocktail cafè garden 25 .