Piantare “in Nasso” o “in asso”? Si dibatte dopo il post di Luca Ward

Quasi 3.700 commenti e più di 1.900 condivisioni in meno di 48 ore. Ha scatenato un vero e proprio dibattito sul Web il post pubblicato sul suo profilo Facebook dall’attore e doppiatore Luca Ward. “Ricorda: si dice ‘piantare in Nasso NON ‘piantare in asso’” ha scritto.

Il mito di Arianna approfondimento Cinema: al via il primo film sull'Accademia della Crusca Molti hanno dato ragione all’attore, in riferimento al mito greco di Arianna che, dopo aver aiutato Teseo a sconfiggere il Minotauro e a superare il labirinto di Cnosso fu “piantata in Nasso” (nell’isola greca di Naxos) con inganno dall’eroe ateniese che le aveva promesso di portarla ad Atene. Altri utenti hanno invece indicato la frase “piantare in asso” come la più corretta adducendo come motivazione l’origine del detto che risiederebbe nello sviluppo fonetico del latino “assum“, “da solo”.