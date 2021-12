Natale 2021: le migliori idee regalo per il papà

A Natale si sa, non si rinuncia mai al preparare un piccolo regalo o pensiero per le persone cui si vuole bene. Tra questi anche il papà. Per aiutarti a dimostrargli tutto l’affetto che provi per lui, specie in questo periodo di calore natalizio, abbiamo selezionato per te i 10 migliori regali di Natale da fare al papà. Scoprili tutti.

Una speciale biografia per raccontare la storia – dentro e fuori dal campo – di uno dei più grandi fuoriclasse del calcio moderno. La trama della biografia: “Zlatan Ibrahimovic non ha più bisogno di dimostrare la sua forza o ricordarci i grandi successi sportivi che lo hanno reso un campione unico al mondo, così decide di mettersi a nudo, in maniera sincera e onesta, per raccontarci come un dio del pallone cambia e affronta gli anni a venire senza ipocrisie, con la maturità e i dubbi da imparare ad accettare. In costante equilibrio tra Adrenalina e Balance, si svela in una narrazione piena di confidenze e aneddoti, dove anche la paura trova spazio tra le pieghe del fuoriclasse, insieme alla dolcezza e alla fragilità, sentimenti che si aggiungono alla forza, alla determinazione e al coraggio che hanno portato il ragazzino di Rosengard sulla vetta del mondo, da dove ora ci parla di allenatori e calci di rigore, spogliatoi, avversari e pallone, oltre che di felicità, amicizia e amore”.

Non solo per i veri tifosi rossoneri, ma per i papà che amano il vero calcio. La storia di uno dei più grandi e carismatici calciatori di tutti i tempi è in vendita da Mondadori a 18,05 euro .

Il romanzo edito nel 2019, racconta la storia dello psicologo e ipnotista dei bambini Pietro Gerber, il migliore in tutta Firenze. Quando riceve una telefonata dall'altro capo del mondo da parte di una collega australiana che gli raccomanda una paziente, Pietro reagisce con perplessità e diffidenza. Perché Hanna Hall è un'adulta, tormentata da un ricordo d’infanzia vivido, ma che potrebbe non essere reale: un omicidio. Pietro dovrà aiutarla a far riemergere la bambina che è ancora dentro di lei. Una bambina dai molti nomi, tenuta sempre lontana dagli “estranei” e che, con la sua famiglia, viveva felice in un luogo incantato: la cosiddetta “Casa delle voci”. Quella bambina, a dieci anni, ha assistito a un omicidio. O forse non ha semplicemente visto. Forse l'assassina è proprio lei.

In concomitanza con l’uscita nelle librerie del suo ultimo romanzo “La casa senza ricordi”, è tempo per i papà amanti della lettura, di conoscere fin dal principio la storia dell’ipnotista Pietro Gerber. “La casa delle voci” di Donato Carrisi è disponibile da Feltrinelli a soli 4,75 euro .

In pelle pieno fiore idrorepellente, con suola in poliuretano bidensità resistente a olii, idrocarburi e solventi. Antiscivolo. Le scarpe antinfortunistiche Beta hanno un puntale in acciaio con resistenza a 200 joule antiperforazione. Sottopiede anatomico e fodera multistrato in tridimensione, pensata appositamente per permette un'alta traspirazione.

Che sia elettricista, tecnico specializzato oppure operaio edile, per questo Natale 2021 regala subito al tuo “babbo” un comodissimo paio di scarpe antinfortunistiche. Da BricoBravo ne trovi di svariati modelli, di vestibilità alta o bassa, in pelle o canvas, per accontentare ogni gusto. Come quelle che ti presentiamo oggi: Beta Scarpe da lavoro antinfortunistiche basse, in pelle e con suola antiscivolo. Prezzo: a partire da 25,90 euro .

Appositamente progettato per iniziare la pratica della boxe a casa, specie quella inglese (con solo pugni), per esercitarsi autonomamente a colpire il sacco. In tela molto resistente e con cinghie in tessuto che permettono di praticare nelle migliori condizioni e senza farsi male.

Hai un papà che è un vero boxeur e non rinuncia ad allenarsi nemmeno a casa? Ecco una bellissima idea regalo per questo Natale 2021. Sacco da boxe rosso, disponibile sullo shop online Decathlon a soli 39,99 euro .

In elegante colorazione blu scuro, con inserti grigi, bianchi e verdi tipici del marchio, questo pigiama in puro cotone è a manica lunga e mano calda. Maglia girocollo, con stampa del logo e bande in contrasto lungo le maniche. Pantaloni con elastico interno in vita e tasche laterali. Banda con scritta logo stampata sull'interno gamba.

Per queste Feste natalizie in arrivo, tra i regali migliori da mettere sotto l’albero per il proprio papà, un morbissimo e comodo pigiama targato Benetton. Pigiama in cotone con bande logate in vendita a 49,95 euro .

Per i veri amanti delle feste, dello stare insieme e della birra. Per questo Natale 2021, un dei regali must have per il proprio papà è questo pratico e comodo spillatore per birra casalingo di H. Koenig. Lo trovi su Amazon a 119,90 euro.

Compatibile con fusti Heineken da 5 L pressurizzati, reperibili con facilità in ogni supermarket. Ha sistema di raffreddamento integrato che permette di avere birra fresca per 30 giorni a 4°C. Il manico è removibile e i piedini antiscivolo, per essere posizionato con aderenza e praticità in ogni angolo delle quattro mura.