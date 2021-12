6/16

Qual è quella decorazione che a Natale non manca mai? E perché stai pensando proprio ad un abete natalizio? Ecco una bellissima e raffinata versione in simil cristallo, perfetto per essere posto al centro del tuo villaggio di Natale o per decorare mobili, tavole e scrivanie. Tramite un apposito pulsante puoi anche scegliere il colore della sua luce LED e rendere l’atmosfera ancora più magica. In vendita da Kasanova a 19,90 euro.

Albero Natale LED Lemax