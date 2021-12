Natale 2021, le migliori idee regalo uomo

Il Natale è alle porte e inizia la caccia al regalo perfetto. Ecco le migliori idee regalo uomo per una sopresa speciale al tuo Lui, al più affettuoso dei papà, ma anche fratelli ed amici ascolta articolo Condividi

Accessori e abbigliamento per un look sempre al top, ma anche videogame, interessanti letture e innovativi set da cucina. Ecco le migliori idee regalo uomo per questo Natale 2021. Una sorpresa speciale al tuo Lui, al più affettuoso dei papà, ma anche fratelli ed amici.

Rasoio elettrico Philips OneBlade Rade Su Amazon il rasoio elettrico Philips OneBlade Rade è in super-offerta a 26,75 euro. Pensato per regolare e rifinire al meglio ogni tipo di barba grazie alla tecnologia OneBlade che consente di radere in maniera ancora più precisa e definita. Philips OneBlade Rade è delicato sulla pelle e, con l’opzione Wet&Dry può essere utilizzato su pelle asciutta o bagnata, con o senza schiuma, anche sotto la doccia. Ha batteria ricaricabile e lame a lunga durata e sostituibili. Include: due lame OneBlade, un manico ricaricabile, un cappuccio di conservazione e tre pettini regolabarba ad aggancio (1.3 e 5 mm).

Set vino vacu vin con 4 accessori Per gli uomini amanti delle degustazioni enogastronomiche, Kasanova offre il regalo perfetto per questo Natale 2021. Set vino vacu vin e accessori a soli 24,90 euro. Che cosa include la box: un refrigeratore attivo con manicotto in gel, da conservare in freezer per raffreddare in pochi minuti la bottiglia; un cavatappi a leva che consente di aprirla molto più facilmente; un tappo versatore, per versare il vino nel calice senza macchiare; un tappo per sigillare la bottiglia se non termini il vino e desideri gustarlo in un secondo momento come fosse appena stappato. Il regalo ideale per un’esperienza unica e completa, come un vero sommelier.

Polo Ralph Lauren Portafoglio a libro classico in pelle nera Per un regalo classico e di stile al tuo Lui, un portafoglio a libro in pelle firmato Polo Ralph Lauren. Su Asos l’accessorio costa 64,99 euro. L’accessorio è il regalo perfetto per rendere questo Natale 2021 (così come la vita di tutti i giorni) ancora più fashion. Fodera con marchio e logo a rilievo, questo Portafoglio a libro classico in pelle nera targato Ralph Lauren è pratico ed elegante, l’ideale per tenere sotto controllo tutte le tue carte, grazie a scomparti multipli per tessere e contanti.

Beta Scarpe da lavoro antinfortunistiche basse Con BricoBravo quest’anno i regali di Natale sono ancora più utili: le scarpe da lavoro antinfortunistiche Beta sono in vendita online e nei migliori negozi del marchio a soli 53,90 euro. Questo modello in color grigio è disponibile in pelle scamosciata e inserti canvas. Ha suola in poliuretano compatto – resistente agli olii, idrocarburi e solventi, nonché antiscivolo - e puntale in alluminio con membrana traspirante. La sua protezione resiste fino a 200 joule e alle flessioni ripetute oltre 60mila. La calzatura è antiperforazione, con fibra composita con trattamenti ceramici.

Moleskine Zaino Classic Nero Mondadori per Moleskine. Scopri l’elegante Zaino Classic Nero. Pensato per rendere ogni tuo outifit ancora più raffinato e professionale. Sullo shop online della famosa libreria è in vendita al prezzo speciale di 139,00 euro. Uno dei regali più richiesti per questo Natale 2021? L’elegante Zaino Classic Nero by Moleskine, perfetto per le occasioni di lavoro così come per rendere ancora più discreto e professionale ogni tuo look, anche nella quotidianità. Lo zaino è regolabile grazie agli spallacci imbottiti con fibbie scorrevoli per una maggiore comodità quando lo si indossa. Ha una pratica chiusura per bloccare gli spallacci e due tasche laterali per avere sempre a portata di mano tutto l'occorrente. Zip con logo. All’interno lo zaino Moleskine ha una speciale tasca "My Moleskine notes" per custodire le idee e molto altro ancora.

Electronic Arts – Fifa 22 per PS5 Con Euronics il Natale uomo 2021 si colora di gaming! Scopri Electronic Arts – Fifa 22 per PS5 a soli 79,99 euro. La nuova generazione 2022 del videogioco più amato di sempre, arriva per Playstation 5 con importanti novità. Con il nuovo Fifa, l'esperienza di gioco diventa ancora più realistica, reattiva e fluida. Grazie alla riprogettazione dei portieri potrai contare su un rendimento superiore, ma vivrai anche i tuoi sogni di gloria creando e gestendo la tua squadra personalizzata in modalità Carriera, riceverai premi per il tuo talento e darai il bentornato ai giocatori più rappresentativi di sempre, disponibili come Eroi di FIFA.

Maglia scollo a V in puro cashmere A Natale regala al tuo Lui un caldissimo abbraccio con i maglioni in puro cashmere Benetton. Tante le colorazioni disponibili a 199,00 euro. È la qualità del Made in Italy quella che piace e che resiste più di tutte al passare del tempo. Lo storico marchio veneto lo sa bene, ed è per questo che regala al suo pubblico una speciale linea di maglieria in puro cashmere. Disponibile in diverse colorazioni, con scollo a V oppure girocollo, si tratta di un maglioncino semplice ma elegante realizzato in pregiato filato italiano 100% cashmere, fine e piacevole al tatto, che trattiene il calore favorendo l'isolamento termico.

Alviero Martini cintura reversibile Testa di Moro Per Natale 2021 scegli un accessorio che è sinonimo di eleganza e di stile. Questa cintura reversibile di Alviero Martini è disponibile sullo shop online e nei negozi del marchio a 115,00 euro. Cintura moderna resa particolare dalla sua reversibilità, che permette di essere abbinata a look sempre differenti. Un accessorio versatile, che ben si adatta ad essere indossato con un denim o un pantalone casual, per completare diversi look in puro stile Prima Classe. Lato in pelle in Testa di Moro, lato in tessuto econabuk stampa Geo Classic.

Donato Carrisi – La casa senza ricordi A Natale 2021 regala un libro! Il nuovo romanzo di Donato Carrisi arriva da Feltrinelli a 20,90 euro. La trama: Un bambino senza memoria viene ritrovato in un bosco della Valle dell'Inferno, quando tutti ormai avevano perso le speranze. Nico ha dodici anni e sembra stare bene: qualcuno l'ha nutrito, l'ha vestito, si è preso cura di lui. Ma è impossibile capire chi sia stato, perché Nico non parla. La sua coscienza è una casa buia e in apparenza inviolabile. L'unico in grado di risvegliarlo è l'addormentatore di bambini. Pietro Gerber, il miglior ipnotista di Firenze, viene chiamato a esplorare la mente di Nico, per scoprire quale sia la sua storia. E per quanto sembri impossibile, Gerber ce la fa. Riesce a individuare un innesco – un gesto, una combinazione di parole – che fa scattare qualcosa dentro Nico. Ma quando la voce del bambino inizia a raccontare una storia, Pietro Gerber comprende di aver spalancato le porte di una stanza dimenticata. L'ipnotista capisce di non aver molto tempo per salvare Nico, e presto si trova intrappolato in una selva di illusioni e inganni. Perché la voce sotto ipnosi è quella del bambino. Ma la storia che racconta non appartiene a lui.

Decathlon Maschera da sci e snowboard Alla ricerca di un regalo per un uomo che ama il brivido di infinite evoluzioni sullo snowboard? Decathlon ha la soluzione. Maschera da sci e snowboard a 59,99 euro. L’accessorio ha protezione UV e lente intercambiabile per bel tempo o maltempo. Poiché i raggi UV sono nocivi per gli occhi, questa maschera da sci e snowboard è la migliore risposta di protezione anche in alta quota. Ha una lente chiara che ti consente di vedere meglio in caso di maltempo, nebbia o sotto la neve e una lente scura che ti protegge invece dall’intensità del sole.