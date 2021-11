Oroscopo del 25 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Venere è imbronciata e porta un po’ di umore altalenante ma Luna e Sole vi portano invece a variare molto le frequentazioni, con Mercurio che vi consente di trovare stimoli nel corteggiamento. Tenete sotto controllo le vostre spese perché Plutone è negativo se nati dal 15 al 18 aprile.

Giornata pacata con Venere positiva per quanto concerne la parte affettiva ed emotiva per chi è nato dal 21 aprile al 3 maggio. Nettuno e Plutone inoltre sono in splendido aspetto per i nati dal 10 al 17 maggio. Il vostro spirito parsimonioso vi induce all’oculatezza, in particolare se nati negli ultimi 5 giorni di aprile e nei primi 3 di maggio.

Qualche nube in cielo ma niente di grave. Luna vi invita a muovere le emozioni profondi e la vostra forza d’animo, così come anche l’intelligenza. Giove cerca di darvi prudenza nelle spese se nati dal 16 al 21 giugno.

Marte vi promette momenti indimenticabili a livello romantico. Nettuno e Luna infatti vi favoriscono se nati dal 29 giugno al 9 luglio, con Urano che invece potrebbe avere afflussi negativi sui single nati dal 16 al 18 luglio. Nettuno vi sorride e vi aiuta a maneggiare correttamente il denaro se nati nella seconda decade.

Transiti abbastanza gioiosi e favorevoli grazie a Sole, Mercurio e Luna. Accettate il corteggiamento di qualcuno che non ha mai smesso di essere un vostro pretendente, specie se nati dal 28 al 31 luglio. Riuscite nell’intento di trovare soddisfazione in acquisti mirati.

Sole è dissonante e quindi la configurazione presenta qualche tratto preoccupante. Ma Venere vi sorride in amore dandovi slancio con la dolce metà se nati dal 13 al 22 settembre. Siete parsimoniosi e oculati nelle spese.

Mercurio è positivo e vi darà diversi stimoli in ambito sentimentale. Trattate la vostra dolce metà con amore e rispetto se nati dall’11 al 15 ottobre. Se svolgete una professione connessa al denaro Giove vi chiede attenzione se nati dal 18 al 21 ottobre.

Assetto planetario molto fortunato per voi. Venere vi darà una grande esaltazione sentimentale se nati dal 10 al 14 novembre. Se svolgete una professione che muove soldi dovrete cercare di essere più efficienti e disinvolti. Venere vi aiuterà!

Aspetti stimolanti oggi dalla coppia Giove-Saturno. Nettuno pure vi rende passionali, emotivi e vivaci nella comunicazione con la dolce metà, la giornata amorosa sarà molto fruttuosa. Alternate atteggiamento di allegro spreco di denaro al mantenimento delle risorse: Saturno, per fortuna, vi assiste.

Plutone benevolo oggi per voi con anche Venere in aspetto buono per i nati di seconda e terza decade. Siete romantici, sentimentali, sognatori: Venere e Nettuno vi donano enorme passione se nati dal 5 al 12 gennaio. Giove, Saturno e Plutone vi danno la chance di conquistarvi la stima dei vostri capi a lavoro.

Zodiaco sereno oggi, con grande clima di passione promosso da Sole e Mercurio specie se nati dal 23 gennaio al 4 febbraio. Chi è nella terza decade appare gentile, sensibile e attento alle esigenze del partner. Se svolgete una professione nell’ambito del commercio Marte è dissonante nel caso in cui siate parte della seconda decade. Giove però vi protegge.

Oggi siete galvanizzati e in grande ripresa! Venere vi consente di provare un mood emotivo ed empatico di tutto rispetto: i legami sentimentali sono tutti favoritissimi! Sempre Venere, se svolgete una professione in campo bancario, vi assisterà nel caso in cui siate nati nella terza decade.