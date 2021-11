Oroscopo del giorno, le previsioni del 23 novembre segno per segno

Nuova giornata di novembre che vi trova in splendida forma, dedicatevi quindi ai vostri sport preferiti come il tennis. Saturno e Nettuno vi fanno viaggiare al pari passo della vostra dolce metà specie se nati dal 7 al 12 aprile. Sole e Giove stimolano in voi la creazione di progetti futuri per l’ambiente lavorativo.

Un po’ di sana attività fisica potrebbe migliorare questa giornata di alti e bassi. Impegni familiari potrebbero temporaneamente distogliervi dall’amore ma Plutone e Nettuno, entrambi benefici, sistemeranno tutto. Nulla di grave anche a lavoro: nonostante qualche frenata ripartirete alla grande.

Siete oggi al top, anche dal punto di vista fisico. Giove vi aiuta nella gestione delle emozioni nel rapporto di coppia mentre lavorativamente dovrete gestire un po’ di compiti anche in chiave web ma Saturno e Urano vi sosterranno se nati dal 31 maggio al 4 giugno.

Luna e Nettuno vi chiedono di dedicarvi di più all’esercizio fisico. Il cuore ritorna a battere con Luna e Marte che sono dalla vostra parte e Nettuno che vi dona grande carisma se nati dal 12 al 15 luglio. Se invece siete nati dal 30 giugno al 3 luglio Urano vi sosterrà nell’organizzazione mentale del lavoro.

Mercurio, Marte, Giove, Saturno e Urano sono tutti contrari oggi quindi dovrete muovervi davvero con i piedi di piombo in questa giornata di alti e bassi. Sarà importante pazientare soprattutto in amore, mentre a lavoro Sole dovrebbe darvi capacità di calma e razionalizzazione se nati dal 24 al 28 luglio.

Plutone, Luna e Marte ma anche Venere si dispongono tutti in aspetto benefico nei vostri confronti. Luna e Marte vi favoriscono specialmente a lavoro e soprattutto se nati dal 9 al 12 del mese di settembre.

Mercurio e Sole ma anche Nettuno fanno la loro parte per darvi una giornata importante, anche sul piano erotico, se nati dal 25 a 28 settembre. Se svolgete una professione che riguarda la comunicazione il duo Saturno-Giove vi darà grande sintonia con gli altri, specie se nati dal 28 settembre al 6 ottobre.

Quadro dei corpi celesti radioso specie sotto il profilo emotivo-erotico. Niente paura anche se potrebbe esserci qualche contrasto con la vostra dolce metà. In ufficio vivete un momento di stanchezza ma lo supererete, soprattutto se nati dal 27 ottobre al 5 novembre.

Nettuno vi favorisce se nati a dicembre ma anche Marte, Venere, Giove e il Sole vi danno la giusta energia a livello emotivo. Capitolo lavoro: Mercurio e Saturno vi aiutano a gestire tutti i vostri compiti, Marte vi dota di grandi capacità espressive e Plutone esalta la vostra razionalità. Il tutto se fate parte della terza decade.

Giove e Plutone vi danno fascino persuasivo e appeal erotico se nati nella terza decade. Occhio perché oggi ci sono tante cose da fare a lavoro ma un fulmineo Urano vi spalleggia se nati nella seconda decade o se nati dal 13 al 20 gennaio, nonostante una lieve dissonanza di Luna.

Luna vi darà una posizione equilibrata per tutto il resto della giornata. Venere, Saturno e Giove sono tutti positivi in amore e vi faranno sentire in totale sintonia con il vostro partner se nati dal 26 gennaio al 9 febbraio. Sole amplifica tutte le vostre doti lavorative oggi.

Luna, Venere, Mercurio, Urano e Giove oggi vi fanno volare. Marte e Plutone vi daranno grande forza nell’eros se nati dal 7 al 16 marzo, mentre Mercurio e Saturno favoriranno soprattutto i single della seconda decade. Nettuno e Luna vi aiutano – sempre se nati nella seconda decade – a lavorare bene, specie se siete artisti indipendenti o imprenditori.