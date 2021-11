Oroscopo del giorno, le previsioni del 17 novembre segno per segno

Un generoso Giove vi predispone a essere generosi a vostra volta con tutti i vostri cari. Luna è amica e vi darà la possibilità di migliorare un po’ l’amore se nati dal 5 al 12 aprile. I single si lanceranno in avventure ma i nati in aprile non investano troppo in situazioni durature. Luna e Giove inoltre vi aiutano pure in ufficio se nati dal 15 al 20 aprile.

Alleggerimento delle incombenze lavorative oggi, con Mercurio che consolida però una posizione ostile per voi. Plutone invece infonde passione nella coppia se nati dal 12 al 17 maggio. Nettuno inoltre è vostro tutore a lavoro se nati dal 9 al 13 maggio.

Giornata sonnacchiosa e un po’ pigra con qualche lieve debolezza fisica. Giove vi favorisce però in amore se nati nella terza decade, mentre Nettuno non è molto stimolante sotto l’aspetto lavorativo se nati dal 16 al 21 giugno.

Mercurio è felice ma altri pianeti sono un po’ ostili. Un nuovo rapporto d’amore vi sta avvolgendo se nati nei primi giorni di luglio ma attenzione a impegnarvi e a non indulgere nei vostri atteggiamenti un po’ pigri e passivi. Nettuno è benefico e vuole darvi una mano al portafoglio, anche se Venere e Saturno sono ostici.

Il cielo vi fa amabili, con Venere che vi dà la possibilità di congiungervi facilmente ad altri esseri umani e alla vostra dolce metà se nati dal 10 al 21 agosto. Se nati dal 16 al 22 agosto, avrete una configurazione lavorativa piuttosto equilibrata.

Situazione che torna a essere benefica anche se con un lieve calo di umore. Mercurio è positivo in amore anche se Nettuno resta contrario se nati nella terza decade. Plutone è armonico e rigoroso e vi rende razionali e oculati in ufficio se nati nella seconda decade.

I pianeti stimoleranno la dimensione familiare e la componente emotiva in generale. Mercurio è in splendida posizione e vi rende genitori esemplari mentre Giove vi consente di godere del calore e dell’affetto della vostra dolce metà. Successi per i single in cerca di avventure. Luna vi rende fiduciosi nella gestione delle vostre risorse economiche, specie se fate parte di prima e terza decade.

Ottimi influssi celesti: sarete baciati dalla fortuna! Venere vi dà notizie positive in amore mentre Nettuno vi può suggerire di essere più di manica larga se nati tra il 9 e il 12 novembre, così come anche Mercurio.

I pianeti vi vogliono decisamente favorire, specialmente Venere e Plutone che vi donano garbo e calore. Giove vi fa immettere in una fase avventurosa notevole e vi renderà anche vogliosi di spendere denaro! Però Mercurio vi riporta alla realtà: non siate spericolati nelle spese!

Luna vi gratifica e in generale quasi tutti i pianeti vi sorridono specie se appartenete alla seconda decade. Avventure erotiche per i ragazzi un po’ più giovani mentre economicamente parlando Giove è benefico e saprà cosa consigliarvi.

Favorite le vie familiari e amicali oggi, nonostante Urano negativo. Giove vi darà un’anima romantico-avventurosa se nati dal 29 al 31 gennaio in fatto di amore. Mercurio vi rema contro e può non rendervi oculati nelle spese se festeggiate gli anni a gennaio. Urano però vi farà difendere benissimo da queste problematiche.

Prestate più attenzione alla famiglia in questa giornata. Marte, Mercurio e Sole vi forniscono un eros considerevole, così come Plutone vi darà passione e temperatura emotiva alta. Sole inoltre vi sorride anche negli acquisti ma fate attenzione alle offerte web: alcune potrebbero raggirare! Mercurio è positivo e vi renderà vigili in tal senso.