Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 15 novembre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 15 novembre.

Venere e Plutone oggi portano qualche disturbo anche se possono collaborare per moderare il temperamento aggressivo. Recuperate un po’ l’armonia dei giorni scorsi con la dolce metà grazie a Giove e Nettuno che portano un eros avventuroso e fantasioso. Se svolgete una professione legata alle comunicazioni Urano vi favorirà se nati in prima e ultima decade.

Pianeti che non vi danno grossi problemi oggi. Cercate di mantenere un autocontrollo grazie a Venere ma anche fedeltà, coerenza e rigore in amore specie se nati ad aprile con Urano. Anche Nettuno e Plutone vi sono alleati specie se volete ampliare la vostra attività lavorativa.

Un po’ complicata questa fase con Saturno e Nettuno che vi ostacolano un po’. Anche se va detto che Saturno, in amore, vi provoca colpi di fulmine se sete single specie se nati dall’11 al 14 di giugno. Se siete liberi professionisti Giove vi favorirà se nati dal 14 al 18 giugno.

Marte, Sole e Mercurio vi daranno una giornata propizia e con molte prospettive utili, con Mercurio e Nettuno in particolare che favoriscono le coppie. Solo i nati tra il 15 e il 19 luglio potrebbero avvertire qualche calo di energia erotica per Plutone disturbante. Urano invece sarà positivo per chi nasce dal 30 giugno al 3 luglio. Nettuno vi favorisce a lavoro se svolgete una professione artistica.

Luna, Saturno, Urano, Giove, Marte, Mercurio e Sole vi remano contro ma in realtà solo per mettere un po’ di pepe alla vostra vita, specie se nascete a luglio. A lavoro è giunto il momento di aumentare le vostre ambizioni, specialmente se fate parte di prima e seconda decade.

Nettuno vi rema contro oggi e se siete in coppia dovrete fare attenzione anche a non cogliere frutti proibiti dati da Marte, specie se nati in prima e seconda decade. Sole è attento e percettivo e vi darà voglia di lavorare e di farlo bene se nati dal 4 al 9 settembre.

Giove vi fa svolazzanti e desiderosi in questa giornata di metà novembre. Se siete nati nella terza decade vorrete delle conferme in ambito sentimentale e raccoglierete successi insperati, con relazioni di buona durata gratificata da nuovi stimoli se nati a settembre. Momento lavorativo molto produttivo specie per i nati dal 5 al 10 ottobre. Alcuni avranno Plutone ostile però.

Molti corpi celesti sono ben predisposti, anche se non tutti. Se nati dal 12 al 17 novembre Plutone e Nettuno creeranno situazioni sentimentali a voi congeniali con potenziali colpi di fulmine. Nettuno vi sostiene nel rivoluzionare quanto avete prodotto di recente se nati nella terza decade.

Scenario abbastanza incoraggiante malgrado Nettuno sia negativo. Luna è la vostra madrina per le conquiste se nati nella prima decade. Matrimoni felici grazie a Venere per i nati nella terza decade. Saturno e Venere vi daranno meritati successi in ambito lavorativo se nati dal 14 al 17 dicembre.

Piacevoli novità oggi con Venere, Giove e Nettuno che vi daranno manforte in amore, così come anche Plutone per i nati di prima e seconda decade. Possono crearsi dunque le condizioni ideali per un incontro che potrebbe cambiare il vostro destino! Venere inoltre fa chiarezza nei vostri piani d’azione futuri a lavoro.

Orizzonte un po’ nuvoloso ma sarete sempre attenti e sensibili in amore con la vostra dolce metà. A volte potrebbe non esserci la giusta sintonia ma non temete: è solo un momento. Saturno, Giove e Luna sono i vostri sponsor lavorativi se nati dal 29 gennaio al 7 febbraio.

Giornata estremamente positiva con clima allegro e rinnovato nei progetti e nei desideri. Luna, Saturno e Nettuno vi daranno fiducia e anche Mercurio cercherà di far apprezzare anche di più il vostro charme e la vostra bellezza. Se lavorate nell’ambito del libero professionismo sentite che l’aria sa cambiando e che sono in arrivo situazioni molto concrete.