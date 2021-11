Kasanova Italia Black Friday 2021, le migliori offerte per la casa

In negozio e online sono già cominciati gli sconti, anche dell'80%. Tanti i prodotti in offerta, dalle pentole alle trapunte Condividi

Sono già cominciati i grandi sconti in occasione del Black Friday. Da Kasanova, dove è possibile acquistare tanti prodotti per la casa, si possono trovare anche riduzioni di prezzo dell'80% sugli articoli per cucina, tavola, arredo, tessile e pulizia. Vediamo alcuni dei più interessanti.

Batteria 11 pezzi Batteria in alluminio con manici in bachelite e inserti in silicone. Scontata del 66% passa da 360 a 119 euro. Adatta anche per i piani a induzione. Include tegame 28 cm, casseruole 16, 24 e 20 cm, padella 20 e 24 cm, wok 28 cm, bistecchiera 28x28 cm e 3 coperchi.

Servizio di piatti Elegante servizio da tavola in porcellana per 6 persone. Scontato del 66%, passa da 59,90 a 19,90 euro. Il servizio è impreziosito da un decoro a righe rosse. Composto da 6 piatti fondi, 6 piatti piani e 6 piatti da frutta.

Portaombrelli Portaombrelli in metallo con decoro naturale, per riporre ed estrarre facilmente gli ombrelli all'ingresso di casa. Da 39,90 euro con lo sconto del -62% passa a 14,90 euro. La struttura in metallo è caratterizzata da allegro decoro naturale e floreale e da inserti traforati che permettono di eliminare l'umidità più velocemente, garantendo una maggiore durabilità del prodotto.

Padella Grape All'80% di sconto si può trovare la Padella Grape in alluminio con manico ergonomico, che permette la massima comodità d’utilizzo. Da 56,90 passa a 11,38 euro. Il rivestimento antiaderente e antiabrasione a 3 strati consente di cuocere qualsiasi alimento senza l’uso di grassi aggiunti. Lo spessore del fondo permette inoltre una distribuzione uniforme del calore garantendo una cottura omogenea al piatto. In alluminio PFOA e nichel free, è adatta a tutti i piani cottura.

Portafoto Beltrami All'80% anche il portafoto Beltrami con argento Miro Silver. Da 89,90 a 17,98 euro. Un innovativo metallo con trattamento superficiale che include uno strato di argento puro 999.95. Supporto in legno per posizionarla su mensole, librerie e comodini. Il design raffinato e moderno che la caratterizza si adatta a qualsiasi arredamento rendendo la stanza ancora più intima e accogliente.

Quadro Beltrami Scontato al 75% l'elegante quadro di Beltrami ha la cornice rivestita con argento Miro Silver. Da 399 a 99 euro. L’argento Miro Silver è un innovativo metallo con trattamento superficiale che include uno strato di argento puro 999.95. Può essere facilmente appeso alla parete grazie all'apposito gancio posto nella parte posteriore.

Tappeto da cucina Tappeto da cucina Happy Color in cotone e poliestere. Da 8,90 a 6,50 euro, sconto del 26%. Il tappeto da cucina ha una dimensione di 60X130 centimetri. A strisce con frange laterali bianche. Ideale per completare l'arredo della cucina. Lavabile in lavatrice.

Diffusore per ambienti Diffusore per ambienti al profumo di vaniglia. Da 6,50 con lo sconto del 40% è in vendita a 3,90 euro. Grazie ai bastoncini di legno in dotazione l'essenza di vaniglia si diffonderà in casa tua creando un'atmosfera vivace e delicata. Il profumatore Kasanova è Made in Italy e ha una capacità di 100 ml.

Caffettiera stone Elegante caffettiera Stone in lega di alluminio da 1 tazza, l'ideale per prepararsi un buon caffè ogni volta che serve. Da 19,90 con lo sconto del 55% è in vendita a 8,90 euro. Facile da pulire, è composta da 2 parti avvitabili, guarnizione e filtro amovibile, tutte completamente lavabili a mano.

Trapunta Paisley Copriletto matrimoniale trapuntato con decori e sfumature rosse e blu. Da 54,90 con lo sconto del 36% è in vendita a 34,90 euro. Dimensioni della trapunta: da 250x250 cm. Ideale per arredare la camera con colore e morbidezza, è adatto a letti a due piazze.