Oroscopo del 13 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Oggi la parola chiave è rilassarsi, almeno per qualche giorno. In amore sfoggia il fascino sexy dell’Ariete James Franco, specie se appartenete alla terza decade. Grandi successi per i single se nati ad aprile, anche Giove e Saturno vi aiuteranno! A lavoro ancora Saturno punirà alcune ingiustizie che avete subito se nati dal 25 al 31 marzo.

Marte potrebbe creare qualche piccolo dissapore se nati in prima o seconda decade. Luna vi stimola a migliorare molto in amore e a cercare simpatia e disinvoltura, come il Toro George Clooney. Il vostro savoir-faire in ufficio vi consentirà di essere più forti.

Saturno vi porta divertimento ma anche la possibilità di affilare le vostre armi di seduzione se ancora siete single. Sarete seduttori veri come i Gemelli Angelina Jolie o Colin Farrell. Lavorativamente Saturno vi aiuta a intraprendere una nuova strada che porterà un po’ di luce.

Sole vi sostiene ancora così come anche Luna e Nettuno. In amore siete in forma smagliante ma anche dolci e sensuali come la meravigliosa Eva Green, anche lei facente parte del vostro segno. Marte è in aspetto lavorativo strepitoso se nati nella seconda decade.

Sole è leggermente sfavorevole ma tutti gli altri transiti sono per lo più positivi. Luna vi rende sexy, avvolgenti e coinvolgenti come Charlize Theron. Marte, Mercurio, Urano e Sole sono un po’ ostili a lavoro.

Plutone e Sole non vi sono ostili e vi promettono una buona giornata se nati nella terza decade. Datevi da fare per animare la vostra socialità un po’ di più, prendete spunto da Lauren Call e Greta Garbo ma anche Sophia Loren e Ingrid Bergman. A lavoro sarete favoriti da Plutone se nati dal 13 al 17 settembre.

Luna e Mercurio sono entrambi benefici e vi daranno benessere, fluidità, disinvoltura nel sociale. Ispiratevi alla diva Brigitte Bardot per le vostre armi di seduzione: sarete un’esplosione di eros! Saturno e Giove vi regalano una bella sferzata di energia a lavoro se nati in prima e terza decade.

Urano vi dà stimoli se nati nella seconda decade. Venere, Sole, Mercurio e Marte sono tutti in angolo benefico, così come anche Nettuno. Il vostro attore di riferimento per il sex appeal? Oggi è sicuramente Ryan Gosling, o anche Gerard Butler. L’aria in ufficio è buona, farete un balzo in avanti se nati nella terza decade.

Luna vi fa diventare eclettici, versatili e disponibili. Una nuova persona vi fa battere il cuore e quindi caricatevi di attenzione e cavalleria nei suoi confronti, come Jake Gyllenhaal o Scarlett Johansson. A lavoro grazie a Luna avrete un’intuizione che lascerà tutti a bocca aperta.

Siete pazienti, educati, volenterosi grazie a Venere ma pure a Marte, Mercurio, Sole e Nettuno. Avete un fascino carismatico alla David Bowie e siete favoriti dalla splendida situazione planetaria. Venere vi porta grande fortuna lavorativa se nati nella prima decade.

Se appartenete alla terza decade i moti sono molto fortunati. Giove e Luna vi rendono irresistibili: come Paul Newman siete una fiamma di passione che ribolle. Giove vi favorisce anche se siete liberi professionisti e se nati dal 10 al 13 febbraio.

Gli astri dipingono traiettorie profonde e benefiche per voi. Sole vi dona fascino e carisma se nati dal 27 febbraio al 2 marzo. Ricordate molto una sensuale e carismatica Sharon Stone. A lavoro cercate nuovi stimoli e non è detto che li troverete nella solita professione.