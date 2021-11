"IoLeggoPerché", edizione da record: iscritta più di una scuola su tre

"Questo fondo è stato reso permanente dalla legge di Stabilità di quest’anno e d’intesa con il ministro dell’Istruzione dovremmo estendere il progetto anche alle librerie scolastiche. Affiancando, in questo modo, al contributo straordinario e volontario di centinaia di famiglie anche quello dello Stato per incrementare sempre di più il patrimonio di libri del Paese". All'evento hanno partecipato anche il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, il sottosegretario all'Editoria Giuseppe Moles, Renata Gorgani, vicepresidente del Gruppo di varia dell'Associazione Italiana Editori, e il presidente del Centro per il Libro e la Lettura, Marino Sinibaldi.

Successo

"#Ioleggoperché è un’iniziativa straordinaria e i numeri anche quest’anno certificano un grandissimo successo - ha precisato il ministro della Cultura- Tre milioni di bambini e ragazzi coinvolti con 2mila e 700 librerie in tutta Italia. L’impegno, attraverso le scuole o con iniziative come questa di #Ioleggoperché deve essere quello di portare quanti più libri possibile in tutte le case, in particolare in quelle in cui la lettura non arriva spontaneamente e in cui la famiglia legge poco".