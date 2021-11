Oroscopo del giorno, le previsioni dell’8 novembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 8 novembre.

Giove vi vuole pimpanti e in ottima forma psicofisica. Bene anche il vissuto familiare con Saturno vostro paladino se nati dal 26 al 31 marzo in ambito amoroso. Plutone potrebbe provocare alcune contrapposizioni lavorative, magari nemmeno volute.

Arrivate un po’ col fiatone alla conclusione di questa giornata ma Luna vi rassicurerà sulla bontà di essa. Marte vi favorisce in amore se nati dal 3 al 2 maggio mentre Venere e Plutone vi portano a minimizzare pensieri non buoni. Fate un bilancio della vostra settimana lavorativa e vi preparate a viverla ottimamente.

Saturno vi dona sensibilità e intuito. Luna e Venere sono un po’ indifferenti ma è giusto condividere un po’ di intimità con la vostra dolce metà in serata. Nei momenti di relax cercate di stare tranquilli specie se festeggiate gli anni dal 10 al 16 di giugno.

Oggi buonumore costante anche grazie a Mercurio, Sole e Marte che vi sorreggono. Nettuno e Sole vi allietano la vita emotiva se siete ancora single ma anche se siete in coppia, specie se nati a giugno. Avete lavorato bene: godetevi il meritato riposo!

Momento non facilissimo ma alcuni pianeti vi aiuteranno a superarlo. Luna per esempio favorirà i nati nella prima decade mentre per quanto riguarda la carriera lavorativa saranno favoriti soprattutto i nati dal 24 al 29 luglio.

Luna vi fornisce benessere e relax se nati dal 24 al 29 agosto. In amore Venere e Urano vi danno conferme se nati in prima e seconda decade. Iniziate anche a fare un serio bilancio sul vostro lavoro e qualche superiore medita di pensare a voi per maggiori remunerazioni.

Saturno è in splendido aspetto se nati dal 25 settembre al 2 ottobre. Marte e Mercurio sono positivi e vi aprono a uno scambio affettivo se nati nella prima decade. La fortuna inoltre colpirà i nati dal 13 al 18 ottobre. La settimana di lavoro è organizzata in maniera efficiente, non vi resta che attendere la ripartenza!

Plutone vi favorisce se nati dal 15 al 18 novembre. Saturno e Urano sono un po’ dispettosi per i nati nella seconda decade in amore, mentre se siete liberi professionisti farete un po’ di fatica in più ma comunque vi guadagnerete il relax post lavoro.

Giove espande la vostra vivacità nei contesti più svariati rendendovi brillanti. Marte inoltre favorisce le conquiste amorose se nati nella terza decade, con Giove che vi dona eloquenza corretta. Se avete scelto la libera professione Mercurio sarà il vostro benefattore nel caso siate nati a novembre.

Luna e Venere vi benedicono oggi, in particolare la prima suscita anche un grande desiderio d’amore se nati dal 31 dicembre al l 3 gennaio, con Urano a fare da sostegno. Impossibile fare a meno di voi a lavoro: il vostro cammino è in ascesa continua, specie se nati nella seconda decade.

Un po’ di nervosismi vari oggi ma non ci badate troppo: Luna e Venere vi rincuoreranno. Giove è benefico e vi farà conoscere persone in grado di farvi battere il cuore se nati dal 14 al 17 febbraio. I single della prima decade invece spezzeranno un po’ di cuori. I vostri risultati professionali sono eccellenti.

Giove e Nettuno vi guidano insieme a Plutone e, in serata, anche Luna. Avete grande dedizione affettiva e il vostro cuore, se libero, sarà pronto per amare grazie a Marte, Mercurio e Plutone. Arrivate a fine giornata stanchi se nati a febbraio ma Urano e Plutone sono costantemente al vostro fianco.