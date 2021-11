Bonelli Story, la mostra che racconta 80 anni a fumetti

Tex è l'eroe più longevo nella storia del fumetto italiano essendo 'nato' nel 1948. Basta questa considerazione per fare un salto alla mostra dedicata agli 80 anni della Sergio Bonelli editore. Ranger e capo bianco della riserva indiana dei Navajos nonchè fratello di ogni uomo rosso, Tex è stato raccontato da prima da Gianluigi e poi da Sergio Bonelli che si firmava con lo pseudonimo di Guido Nolitta. Avventure senza fine che nelle sale della Fabbrica del Vapore a Milano si rincorrono attraverso pannelli, tavole illustrate. "Aquila della Notte" alla mostra è in buona compagnia. Come dimenticare Zagor. Anche in questo caso siamo di fronte ad un monolite del fumetto ad una sorta di giustiziere sempre pronto a schierarsi con i deboli e gli oppressi, rossi, bianchi o neri che siano. Lo Spirito con la scure nasce nel 1961. Una saga anche questa, come Tex, che presenta una grande varietà di storie. Nei decenni l'ha firmata e messa in atto Sergio Bonelli che si è avvalso del disegnatore grafico Gallieno Ferri. Dalla foresta di Darkwood è facile spostarsi e conoscere tanti altri personaggi creati da questa 'miniera editoriale' e fatta da nuvolette e disegni. Ci piace ricordare i personaggi che si rivedono all'esposizione. C'è il Comandante Mark con i suoi Lupi dell'Ontario. C'è Mister No, il pilota americano che ha scelto di non tornare negli Stati Uniti e che negli anni Cinquanta vive le sue avventure in Amazzonia. Ci sono i personaggi nati negli anni Ottanta. Martin Mystére, il detective dell'impossibile... Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo e soprattutto un fumetto d'autore. C'è Natahan Never, l'ex poliziotto che si muove nel XXesimo secolo. In tempi più recenti c'è Dragonero: l'uccisore dei draghi e tanti nuovi personaggi. C'è tempo per scoprire e rivivere vecchie e nuove avventure fino al 30 gennaio.

80 anni di Bonelli editore



Il nome Bonelli si può tradurre nella più ampia produzione di letteratura disegnata. Nel 1936 Gianluigi Bonelli e la moglie Tea danno il la a questa fabbrica dei sogni che apre ufficialmente i battenti nel 1941. Ma è nel 1957 che il testimone passa a Sergio Bonelli che porta gradualmente Tex e Zagor a diventare famigliari per gli amanti del fumetto. La dinasty del fumetto continua con Davide Bonelli che insieme a centinaia di collaboratori ha portato in edicola in fumetteria e in libreria oltre duecento testate. L'obiettivo è il solito: rimanere sempre al fianco dei lettori, nonostante mutamenti di costume e cambiamenti epocali.