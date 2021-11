Oroscopo del giorno, le previsioni dell’1 novembre segno per segno

Giove inaugura la giornata di Ognissanti con una grande personalità, anche calorosa, per chi è nato nella terza decade. Plutone però è negativo e vi invita a non strapparvi troppo i capelli durante l’attività sportiva. Chi è nato in prima e seconda decade avrà il cuore libero e sarà pronto per nuove avventure. Se avete abbracciato la libera professione non vi fermate nemmeno oggi con tanta buona volontà.

Siete super protetti da Luna, Urano, Plutone e Nettuno. Incasserete presto i frutti di tutte le attività che state portando avanti con molta cura! In amore sentite il bisogno di condividere le vostre placidità con la persona amata e questa scelta si rivelerà corretta. Se siete liberi professionisti non starete con le mani in mano nemmeno oggi.

Mercurio vi invita a vivere questa giornata in maniera vivace specie se siete parte della terza decade. Chi è nato tra il 13 e il 17 giugno vivrà avventure straordinarie. Imprenditori, liberi professionisti e creativi saranno protetti oggi da Giove e Saturno.

Giornata di festa un po’ caotica, avreste bisogno di un po’ di relax. Mercurio e Plutone possono giocarvi qualche scherzo quindi attenzione alle gaffe! Toni erotici abbastanza discreti grazie a Urano in campo amoroso per i nati nella seconda decade. Mercurio è disarmonico e vi invita a ragionare su quello che ancora dovete completare in ambito lavorativo.

Molti pianeti remano a vostro favore su tutti Mercurio. Qualche piccolo inciampo può arrivare da Marte e Urano. Se nati in seconda e terza decade andrete in cerca dell’anima gemella e probabilmente la troverete se nati a luglio. Venere è in ottimo a spetto per i nati in agosto e vi renderà pieni di idee e iniziative.

Luna e Plutone favoriscono tanto la comunicazione oggi e Urano vi dona verve e arguzia. Nettuno può temporaneamente bloccare alcune vostre iniziative di coppia ma niente di grave. Luna inoltre è benefica per i liberi professionisti nati tra il 17 e il 21 settembre.

Mercurio vi ravviva lo spirito e anche Giove, Venere e Saturno sono benevoli. Potrebbe però esserci qualche piccolo inciampo comunicativo con la vostra dolce metà se nati nella prima decade, mentre i nati nella seconda vedranno Venere spingere per avventure eccitanti. Se svolgete una professione di stampo creativo o collegata con i mass media non smettete di essere efficienti anche oggi che è vacanza se nati nella terza decade, grazie a Mercurio.

Plutone, Mercurio, Sole e Marte vi sostengono tutti. In amore si sta creando un solido legame con la vostra dolce metà se nati nel mese di ottobre. Creativi, dinamici, brillanti: questo saranno i liberi professionisti a lavoro, grazie a Plutone.

Giove vi spalleggia in campo familiare e sociale se nati nella terza decade. Momento sì anche per l’amore specie se nati dal 9 al 14 dicembre grazie a Venere, nonostante la contrarietà di Nettuno. Mercurio vi aiuta a programmare saggiamente le prossime mosse lavorative se nati dal 12 al 20 dicembre.

La razionalità è la vostra migliore forza anche se Mercurio è contrario per i nati nella terza decade. Urano per fortuna è positivo ma fate attenzione alla famiglia e ai rapporti con gli amici. Se nati a dicembre sentite un forte desiderio di intimità con il vostro partner: una romantica serata a due è quello che ci vuole! I liberi professionisti saranno aiutati da Nettuno se nati nella terza decade.

Acquario, Saturno, Venere, Mercurio e Giove sono per voi sorridenti specie nel contesto familiare. Armonia di coppia e in famiglia promosse specialmente da Mercurio, mentre a lavoro Saturno vi aiuterà se siete nati dal 16 al 18 febbraio.

Il vostro carattere semplice e amabile vi renderà sempre al centro di relazioni e scambi. Plutone vi riscalda il cuore se nati dal 14 al 16 marzo e per i single ci sarà un exploit di flirt se nati nella terza decade. Nettuno promette un miglioramento a lavoro se siete nati a marzo.