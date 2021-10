Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 30 ottobre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 30 ottobre.

Giove e Saturno sono benefici oltre che fortunati per voi oggi nei rapporti familiari ma anche in quelli sociali. Luna è altrettanto positiva e pure il cielo in ambito amoroso vi guarda sorridenti se nati nella terza decade e siete single. A lavoro dovete giocare una lunga partita, molto tattica: presto troverete benefici.

Giornata frizzante nonostante alcuni pianeti remino contro a chi è della terza decade. Plutone favorisce in amore i nati dal 9 al 13 maggio e procura colpi di fulmine nei giovanissimi nati intorno al 30 aprile grazie anche a Urano. Le vostre capacità di lavorare e tenere duro sono sempre evidenti.

Mercurio e Marte vi danno sostegno oggi così come anche Urano moderatamente. Se nati dal 4 al 10 giugno Mercurio è molto positivo in amore e vi darà sex-appeal per conquistare ogni meta. Competenza, rigore e senso di responsabilità: siete questo in ambito lavorativo.

Marte, Plutone e Mercurio vi remano un po’ contro oggi ma Nettuno, Sole e Urano sono invece vostri alleati. Marte e Mercurio vi osteggiano nella coppia ma Nettuno e Urano stanno ribaltando la situazione. C’è da lavorare sodo e più del previsto oggi ma la vostra resistenza è a prova di bomba.

Urano vi contrasta ma voi siete abituati e tenete duro, anche perché Luna vi sostiene se nati nella terza decade. Venere regala notevole romanticismo e dolcezza se siete nati dal 3 al 10 agosto. Se svolgete una libera professione Marte vi donerà la possibilità di mostrare le vostre capacità, specie se nati dal 19 al 23 agosto.

Sarete un po’ nervosi oggi ma cercate di non pensarci troppo nonostante Venere sia sfavorevole. Urano vi sostiene mentre in amore il fluido Nettuno potrebbe ostacolarvi se appartenete alla terza decade non facilitando l’intesa di coppia. Se siete liberi professionisti vi attendono esaltanti momenti di conferma della vostra bravura, specie se nati ad agosto.

Plutone vi contrasta se nati a ottobre rendendovi poco lucidi ma Marte e Mercurio vi aiutano con saggezza. Mercurio inoltre vi predispone a sport come calcio, pallavolo, pallacanestro. Venere vi spalleggia e vi mette in contatto profondo con la vostra dolce metà se nati a settembre. Sole stabilisce ottimi scambi comunicativi e mentali mentre a lavoro Mercurio guida i vostri passi.

Venere vi supporta ma Urano è contrario per i nati nella seconda decade. Nettuno vi aiuterà a organizzare qualche attività sociale gradita mentre Mercurio vi donerà prontezza di scatto e riflessi se nati nella seconda decade. In amore Plutone darà imprese erotiche indimenticabili se nati nella terza decade. Chi è nati in questi giorni si risparmi un po’ a lavoro perché dopo ci sarà da sgobbare.

Mercurio è benefico per i nati nella seconda decade e sempre lui vi induce al movimento all’aria aperta più spesso. Venere favorisce i single alla ricerca della passione mentre Mercurio vi rende impareggiabili a lavoro specie se nati dal 2 al 7 dicembre.

Sole è in posizione esaltante e vi darà sobrietà, serietà e austerità. Urano vi riscalda il cuore facendo arrivare da voi il momento propizio per un’unione. Sempre Urano è amico sincero se nati dal 29 dicembre al 3 gennaio in ambito professionale.

Giove vi rallegra il cuore così come anche Plutone, Saturno e Nettuno. Venere fi va emozionare sia che siate in coppia sia che siate single. In ufficio conquistate sempre più posizioni di maggiore importanza grazie alla vostra diplomazia.

Urano vi favorisce se appartenete alla seconda decade e Nettuno vi infonde grande sicurezza interiore ed emotiva. Sole vi permette di creare una sintonia magica con il partner se nati a febbraio. I single vivranno esaltanti avventure se nati dal 25 febbraio al 2 marzo. Giove vi sostiene esaltando il vostro buon cuore nell’ambiente lavorativo.