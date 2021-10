Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 27 ottobre

Plutone contrario rallenta le vostre iniziative e tenderà a ostacolare anche i rapporti interpersonali. Si sciolgono però le tensioni accumulate in amore, mentre i single si preparino a grandi novità se nati tra il 31 marzo e il 5 aprile. Costanza e programmazione permettono avanzamenti di carriera lavorativa se nati nella terza decade.

Urano genera un clima di grande fiducia che rallegra la vita ma Saturno si dispone in angolo negativo. Simpatia e senso dell’umorismo sono invece i doni di Nettuno. Giove è dissonante e vi fa abbandonare ai peccati di gola. Luna vi fa presente che non dovete trascurare la vostra dolce metà se nati nella prima decade. Per i single della terza decade, invece, momenti di grandi prodezze erotiche. Se siete nati a maggio Nettuno e Plutone garantiranno successi futuri in ufficio.

Marte vi darà una grande prontezza di riflessi con Venere che però sarà in posizione contrastante. Siete in uno stato di grazia amorosa e sarà facile per i single trovare l’anima gemella proprio oggi! Tenetevi però alla larga da polemiche sterili in ufficio.

Luna vi favorisce apertamente se fate parte della seconda decade. Nettuno benefico vi regala un viaggio in un paese che volevate visitare da tempo se nati dall’11 al 14 luglio. Plutone è negativo e non vi farà esprimere molto bene in amore ma sarà controbilanciato da Nettuno che darà sguardi ed emozioni al momento giusto. Sole positivo vi ricompensa con introiti discreti a lavoro.

Sole è in angolo contrario e potrebbe esasperare un po’ i rapporti familiari. Saturno è contrario per i nati nella prima decade e quindi consiglia prudenza anche a livello di fitness. Giove è imbronciato e può farvi dimenticare alcune ricorrenze importanti della vita di coppia se nati ad agosto. Bilancio positivo in ufficio a fine giornata.

Luna e Urano sono positivi mentre Venere e Nettuno vi impongono di svolgere bene le vostre mansioni. Sempre Luna vi darà la capacità di accorgervi dell’umore altrui. Plutone fornisce occasioni di incontri speciali per i single nati dal 13 al 17 settembre. Inoltre, Sole vi sostiene a lavoro se nati nella prima decade.

Venere favorisce gli affetti familiari e alcuni aspetti per i nati nella terza decade, anche perché deve fronteggiare le contrarietà di Plutone e Luna. Sempre Venere mette in primo piano i sentimenti con pacatezza e attenzione. I nati a settembre si libereranno di alcuni pregiudizi mentre a lavoro, se nati nella prima decade, avrete un piglio molto grintoso.

Mercurio e Sole ma anche Venere, Luna e Nettuno sono tutti vostri sostenitori. Venere peraltro vi dona una forma fisica eccellente! Sole contribuisce a creare atmosfere irripetibili per la coppia, mentre Plutone e Nettuno – se fate parte di seconda e terza decade – si prodigano affinché possiate raggiungere posizioni lavorative di punta.

Sole, Mercurio e Marte sono a vostro favore, Saturno pone delle mete ambiziose che i nati a novembre potrebbero raggiungere a prezzo di molta fatica. Occhio alla Luna che può farvi eccedere nei piaceri della tavola se festeggiate il compleanno nella seconda decade. Se invece siete single della prima decade troverete un’occasione amorosa fortunata, mentre quelli della terza potranno contare su notevoli slanci erotici. Marte spiana i vostri passi a lavoro se nati nella terza decade.

Sole, Venere e Saturno vi favoriscono così come anche Plutone, Urano e Nettuno. Sempre Urano vi guarda di buon occhio in amore e favorisce soprattutto i single della seconda decade. Venere rafforza le unioni stabili. Se avete abbracciato la libera professione e fate parte della terza decade non forzate troppo gli eventi in campo professionale.

Sole e Urano sono in aspetto contrario ma Marte vi manda buoni influssi se appartenete alla seconda decade e Saturno nella prima regala razionalità e buona forma fisica. Luna vi suggerisce di dedicarvi di più all’amore se nati dal 27 gennaio al 4 febbraio. Nettuno vi darà grande abilità diplomatica sul posto di lavoro.

Saturno è benefico per i nati nella prima decade così come anche il duo Luna-Nettuno. In particolare la prima vi proteggerà in amore se nati nella prima e nella terza decade. Con intelligenza, garbo e prudenza saprete muovervi con attenzione in ambito professionale, senza sbagliare.