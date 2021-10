Lucca Comics & Games 2021, tutte le novità sulla Marvel

Da X-Men a Spider-Man, passando per Hulk, Avengers e Guardiani della Galassia. Un mondo di fumetti per tutti gli affezionati Condividi:

I fan Marvel non rimarranno delusi dalle novità presentate da Panini Comics in occasione di Lucca Comics & Games 2021. Dal rilancio di nuove serie dei protagonisti più amati, a titoli che raccontano gli eroi più apprezzati in maniera inedita fino al volume Noi siamo gli Eterni, che introduce i lettori nel mondo dei nuovi characters del Marvel Cinematic Universe.

X-Men Gli amanti degli X-Men non possono perdere l’appuntamento con il rilancio della testata regina fra le serie mutanti, che riparte da uno con un nuovo team creativo e, soprattutto, storie diverse da quelle già viste in passato, realizzate da Duggan, Larraz e Gracia. In X-Men 1 tutto è cambiato: una nuova formazione, nuova fantastica base e almeno due sconosciuti e pericolosi avversari. I nuovi X-Men sono pronti a difendere il mondo e non soltanto l’isola vivente di Krakoa.

Spider-Man Un What If…? ragnesco ad opera di Chip Zdarsky, lo stesso autore di Spider-Man: La storia della mia vita e Daredevil, per i disegni del cartoonist barcellonese di Thor e Superman Pasqual Ferry. Anni fa, combattendo nelle Guerre Segrete sul pianeta Battleworld, Spider-Man adottò un nuovo costume bianco e nero per sostituire il classico rosso e blu lacerato in un combattimento, ignorando che fosse in realtà un simbionte alieno intenzionato a formare un bonding con lui. Quando lo scoprì, scacciò il simbionte, e l’alieno si unì a Eddie Brock per formare Venom... ma cosa sarebbe successo se Peter Parker avesse tenuto il simbionte? Spider-Man: L’ombra del ragno risponde a questa domanda.

Noi siamo gli Eterni Noi siamo gli Eterni è una raccolta antologica commentata delle storie più importanti degli Eterni, per conoscere tutti i segreti e gli avvenimenti fondanti di questi esseri immortali dotati di super poteri. Creati da imperscrutabili e gigantesche creature provenienti dallo spazio più profondo, vivono sul nostro pianeta da migliaia di anni e, all’insaputa di tutti, hanno giocato un ruolo fondamentale in moltissimi punti chiave della storia dell’umanità. Un volume importante, che raccoglie dodici incredibili storie a fumetti e tanti articoli di approfondimento perfetti per prepararsi all’uscita imminente del film targato Marvel Studios.

Guardiani della Galassia Una variant cover esclusiva realizzata da Jacopo Camagni per celebrare il centesimo numero della testata italiana di Guardiani della Galassia e l’uscita del nuovo videogame di Square Enix ed Eidos Montréal Marvel’s Guardians of the Galaxy. Il team di Guardiani si è espanso per proteggere il cosmo, giusto in tempo per affrontare Ego il Pianeta Vivente. I dissidi interni però non mancano, specialmente a causa dell’ultimo arrivato nel gruppo… In questo speciale numero celebrativo anche il prologo a L’Ultima Annihilation, l’atteso crossover con S.W.O.R.D!